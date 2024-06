The Japanese House encuentra la felicidad y nos lo relata en su nuevo single “Smiley Face”

The Japanese House vuelve a sorprendernos con Smiley Face, o simplemente 🙂, una composición que encapsula la emoción y la fantasía de un amor naciente. Amber Bain, la mente creativa detrás del proyecto, nos regala una narrativa musical que trasciende la distancia y celebra el compromiso.

Smiley Face nace de la ilusión de Bain por una conexión virtual, “Escribí esta canción cuando estaba muy emocionada por hablar con alguien en una aplicación de citas”, confiesa. La destinataria de sus versos vivía en Detroit, y lo que comenzó como un sueño, terminó en la compra de un billete de avión y una promesa de matrimonio.

La producción del tema estuvo a cargo de Chloe Kraemer, conocida por su trabajo con Rina Sawayama y FKA Twigs, y George Daniel de The 1975, quienes han aportado su talento para crear un sonido que acompaña perfectamente la narrativa de Bain. La artista no duda en calificar Smiley Face como su mejor obra hasta la fecha.

Este lanzamiento sigue al aclamado álbum In The End It Always Does, que marcó un hito en la carrera de The Japanese House con su exploración del pop y la introspección personal. La colaboración previa con George Daniel y Matty Healy de The 1975 en el álbum, y la producción de Chloe Kraemer, han sido fundamentales en la evolución sonora de Bain.