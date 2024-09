The Jesus & Mary Chain lanzan «Pop Seeds», una mirada nostálgica a sus inicios

The Jesus & Mary Chain han lanzado un nuevo sencillo titulado Pop Seeds. Esta canción fue grabada durante las sesiones de su octavo álbum de estudio, Glasgow Eyes, que se lanzó en marzo.

Pop Seeds hace referencia al grupo original que los hermanos Jim y William Reid formaron hace más de 40 años, llamado The Poppy Seeds. La canción es descrita como una evocación nostálgica del paisaje psíquico compartido que llevó a la formación de The Jesus & Mary Chain, y que los hermanos Reid describen en su nuevo libro de memorias Never Understood, que se publicará el 3 de octubre.

El sencillo captura una atmósfera muy diferente al ambiente oscuro y a menudo influenciado por la electrónica de Glasgow Eyes, y es que la psicodelia ligera de Pop Seeds refleja el optimismo de dos jóvenes en el umbral de un futuro lleno de posibilidades.

Además, la banda se embarcará en una gira conjunta por América del Norte con The Psychedelic Furs a finales de este mes y luego continuará con una gira por el Reino Unido en invierno. Recordemos que nosotros pudimos disfrutar de su directo el pasado mes de mayo en el Festival Tomavistas.