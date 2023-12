The Killers comparten una nueva canción por Navidad

Hace unos días, la banda estadounidense de rock alternativo Los Killers sorprendió a sus fans con un regalo navideño: una nueva canción sin título que publicaron en sus redes sociales. El tema, que suena a un himno épico con guitarras distorsionadas y sintetizadores, podría llamarse We Did It In The Name Of Love, según reveló el líder del grupo, Brandon Flowers, en una reciente entrevista con The Current.

Flowers también explicó que la canción fue grabada durante una sesión en un estudio analógico en California y que “tiene un poco del espíritu de Sisters Of Mercy”, una influyente banda de rock gótico de los años 80. La nueva canción sigue al lanzamiento a principios de este mes de Rebel Diamonds, el álbum de grandes éxitos de The Killers, que incluía otra canción inédita llamada Spirit.

The Killers, que se formaron en Las Vegas en 2001, son uno de los grupos más exitosos de su generación, con más de 28 millones de discos vendidos en todo el mundo y varios premios y nominaciones, entre ellos cuatro Grammy. Su último álbum de estudio hasta la fecha, Pressure Machine, salió en agosto de 2021.