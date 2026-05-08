The Last Dinner Party llevan desde octubre de 2023 guardando un secreto a voces. En cada concierto de su gira, antes de atacar uno de los momentos más eléctricos del set, la bajista Georgia Davies recitaba un poema ante el público. La canción que seguía se llamaba «Big Dog». Hoy, 8 de mayo de 2026, ese secreto tiene por fin forma de single oficial: «Big Dog» llega acompañada de la pieza de spoken word «Come All You Beasts», publicadas a través de Island Records.

El single está coproducido por The Last Dinner Party junto a Animesh Raval, y supone además el primer crédito de producción del grupo. La canción llega acompañada de un videoclip titulado On The Road, rodado durante alguno de sus recientes shows en directo y dirigido por Elliott Arndt, cineasta afincado en Los Ángeles que ya firmó el clip de «Sinner». No hay sello productor externo adicional ni colaboradores invitados: Big Dog es, en todos los sentidos, un trabajo hecho desde dentro.

La canción fue compuesta el mismo día que el grupo publicó su primer sencillo, «Nothing Matters», el 19 de abril de 2023, mientras estaban sentadas con un sintetizador en casa de Aurora Nishevci. Sin embargo, la canción nunca llegó a entrar en ninguno de sus dos álbumes. Su energía cruda y su estructura casi improvisada la mantenían en el territorio del directo, donde crecía función tras función. Ahora, la presión del público —que llevaba tiempo exigiendo una versión grabada— ha precipitado su lanzamiento. El resultado es tres minutos de art-pop oscuro y contundente que, según varios medios, evoca la intensidad de PJ Harvey: una voz que araña, una letra que interpela y una producción que no pide permiso.

En cuanto a «Come All You Beasts», la pieza de spoken word que precede a la canción, Davies ha explicado su propósito con claridad: «»Come All You Beasts» fue escrita como una forma de introducir los elementos folclóricos y narrativos de From the Pyre en el mundo de «Big Dog». Los temas de la canción se interpolaron con versículos bíblicos, subvirtiendo mensajes prescriptivos sobre la seguridad de las mujeres. Siempre nos ha inspirado la poesía y la performance en todas sus formas, así que la palabra hablada con acompañamiento improvisado nos pareció una extensión natural de nuestro arte». La cita apunta directamente al corazón conceptual del grupo: la tradición literaria y performativa como herramienta de subversión.

The Last Dinner Party se encuentran actualmente en plena gira norteamericana, que se extiende hasta mediados de junio. Este single es, además, su primer lanzamiento independiente tras From The Pyre —su segundo álbum, publicado el 17 de octubre de 2025 en Island Records y producido por Markus Dravs—, si no contamos «Let’s Do It Again!», la pista que contribuyeron al álbum benéfico Help(2) de War Child a principios de 2026. «Big Dog» confirma que el grupo no tiene intención de frenar y que su universo sonoro todavía tiene recovecos por explorar.

The Last Dinner Party, de Brixton a los grandes escenarios

The Last Dinner Party se formaron en Londres a principios de la década de 2020. El quinteto —Abigail Morris (voz), Lizzie Mayland, Emily Roberts, Aurora Nishevci y Georgia Davies— debutaron discográficamente con Prelude to Ecstasy en 2024, también en Island Records, un álbum que entró directamente al número 1 del UK Albums Chart con la mayor primera semana de una banda desde Years & Years en 2015. Canciones como «The Scythe» consolidaron su imagen de rock barroco y teatral, sin concesiones al mainstream. Su segundo álbum, From The Pyre (2025, producido por Markus Dravs —también responsable de discos de Wolf Alice, Florence & The Machine y Björk—), recibió aclamación universal y las situó definitivamente entre las bandas más importantes del rock británico contemporáneo. «Big Dog» abre ahora un nuevo capítulo: el de una banda que, sin renunciar a ninguno de sus referentes, sigue empujando sus propios límites.

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