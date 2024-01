The Last Dinner Party estrenan «Caesar On A TV Screen», un himno inspirado en Shakespeare

La banda londinense de indie rock The Last Dinner Party ha lanzado hoy su nuevo single, Caesar On A TV Screen, una canción que mezcla elementos de pop y rock con una dosis de teatralidad. El tema forma parte de su esperado álbum debut, Prelude To Ecstasy, que saldrá a la venta el 2 de febrero a través de Island Records.

Según la vocalista Abigail Morris, la canción está inspirada en una de las tragedias de Shakespeare, Julius Caesar, y refleja la ambición y el deseo de fama de la protagonista. “Solo por un segundo, puedo ser uno de los grandes / Seré César en una pantalla de televisión, el campeón de mi destino / Nadie puede decirme que pare, tendré todo lo que quiero / Cualquiera y todos me querrán entonces”, canta Morris en el estribillo, mientras que en el videoclip la banda se transforma en actores shakespearianos.

Caesar On A TV Screen es el quinto adelanto de Prelude To Ecstasy, un disco que según la banda explora los extremos de la emoción humana, desde la pasión hasta el dolor, y que contiene influencias y experiencias personales y colectivas de los cinco miembros. El álbum también incluye los singles previos Nothing Matters, Sinner, My Lady Of Mercy y On Your Side.

The Last Dinner Party, que fueron elegidos como una de las bandas emergentes de 2023 por NME, también tienen previsto iniciar una gira por el Reino Unido y Europa a finales de este mes, que incluirá un concierto en el Roundhouse de Londres el 2 de febrero. Las entradas están disponibles en su página web oficial.