The Last Dinner Party han publicado «Knocking At The Sky», el último single desprendido de la edición deluxe de su segundo álbum, From The Pyre (2025). El tema llega justo el día en que esa reedición ha salido a la luz, y lo hace además con una carga simbólica muy concreta: es, según la propia banda, el cierre definitivo de la era que comenzó con aquel disco.

Un final anunciado desde Brixton

«Knocking At The Sky» no es una sorpresa completa para quienes han seguido a la banda de cerca. El tema se estrenó en directo el pasado 8 de diciembre de 2025 en el O2 Academy Brixton de Londres, en la última noche de su gira británica, y desde entonces se ha convertido en fijo de su repertorio en directo, incluido su paso reciente por Mad Cool en Madrid, donde lo interpretaron apenas un día antes de este lanzamiento oficial.

La propia banda ha explicado el sentido de la canción: «»Knocking At The Sky» es el último relato de The Pyre. Después de crear un álbum sobre narrativa y construcción de mundos, nos pareció apropiado cerrar este acto con una historia ambientada en el propio mito siniestro: Los Ángeles».

Hollywood como cuento de terror

El tema fue, además, la última canción que The Last Dinner Party grabaron junto al productor Animesh Raval en los Church Studios de Crouch End, cerrando así también el capítulo de estudio de From The Pyre. Musicalmente, la canción vira hacia un terreno gótico y cinematográfico, con Hollywood como telón de fondo.

Así lo resume la banda: «Hollywood es el cuento de hadas definitivo; las apuestas están a una altura surrealista, el paisaje es caótico y de plástico, y está poblado por un reparto de personajes de los hermanos Grimm luchando en el centro de su propio viaje de héroe».

El videoclip, dirigido por Sinclair Bryant, traslada a la banda a una Los Ángeles de cartón piedra construida como homenaje al cine clásico: las sirenas del noir hollywoodiense, las «scream queens» del slasher y la estética underground de John Waters conviven en un vídeo pensado como pequeña película de terror con banda sonora propia.

https://www.youtube.com/watch?v=7TgNkts5aDo

Una reedición con más capas

La edición deluxe de From The Pyre no llega sola. Junto a «Knocking At The Sky», el relanzamiento incorpora también el single de 2026 «Big Dog» y su pieza spoken word asociada, «Come All You Beasts», ambas ya adelantadas por la banda meses atrás.

El recorrido reciente de The Last Dinner Party ha sido especialmente intenso: la semana pasada teloneaban a Wolf Alice en su gran cita en Finsbury Park (Londres), y este verano suman fechas en Latitude y Wilderness dentro de su gira europea, tras su reciente paso por el Mad Cool 2026. La agenda no se detiene ahí: a finales de año acompañarán a Sombr en su gira estadounidense, antes de sumarse como teloneras de Olivia Rodrigo en enero y febrero de 2027.

Al margen de From The Pyre, la banda ha mantenido un año cargado de colaboraciones: su vocalista Abigail Morris puso voz junto a Lucia & The Best Boys en «Big Romance», y el grupo al completo participó este año en el disco benéfico Help(2) de War Child con el tema «Let’s Do It Again!».

Puedes conocer más sobre la trayectoria de la banda en su ficha de artista y en nuestra reseña de From The Pyre.

De Londres a los grandes escenarios europeos

The Last Dinner Party se formaron en Londres en 2021 y, en apenas un par de años, pasaron de tocar en salas pequeñas a convertirse en una de las bandas revelación del rock británico, con un estilo que mezcla teatralidad, barroquismo y una potente identidad visual. Su debut, Prelude to Ecstasy (2024), les valió el Mercury Prize y las situó en el radar internacional; From The Pyre confirmó esa proyección llevando su sonido hacia terrenos más oscuros y narrativos. Con «Knocking At The Sky» cierran un ciclo, pero todo apunta a que su historia como una de las bandas más ambiciosas de su generación no ha hecho más que empezar.

▶ «Knocking At The Sky» — The Last Dinner Party | 9 de julio de 2026 | Island Records

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