The Last Dinner Party regresan con “Let’s Do It Again!”, un torbellino emocional para Help(2)

La banda británica The Last Dinner Party vuelve a sorprendernos con “Let’s Do It Again!”, su aportación al álbum benéfico Help(2) de War Child. El tema, grabado en Angel Studios y producido por James Ford y Animesh Raval, se presenta como una pieza intensa, teatral y emocionalmente turbulenta, fiel al estilo que el grupo ha ido consolidando desde su debut. Según explican ellas mismas, la canción gira en torno a “el carrusel interminable de estar en una relación en la que sabes que no deberías seguir, pero a la que siempre regresas” .

Este nuevo lanzamiento llega tras el éxito de su segundo álbum, From the Pyre, con el que las británicas reforzaron su identidad sonora: un pop barroco y expansivo que combina dramatismo, guitarras afiladas y una puesta en escena que ha llamado la atención de medios y público, destacando por su capacidad para equilibrar ambición estética y contundencia emocional. En “Let’s Do It Again!”, esa fórmula se intensifica: arreglos etéreos, crescendos instrumentales y la voz de Abigail Morris en modo protagonista absoluta, moviéndose entre la vulnerabilidad y la explosión catártica.

El tema forma parte de un proyecto coral que reúne a nombres como Arctic Monkeys, Damon Albarn, Beck, Foals, Wolf Alice, Big Thief, Anna Calvi, Olivia Rodrigo o Pulp, entre muchos otros. Help(2), que verá la luz el 6 de marzo, sigue la estela del histórico Help de 1995, un álbum que recaudó más de un millón de libras para War Child y que se convirtió en un referente de colaboración artística con impacto social. En esta ocasión, el proyecto ha contado con la dirección artística del cineasta Jonathan Glazer, quien cedió cámaras a niños afectados por conflictos en Ucrania, Gaza, Yemen y Sudán para mostrar el proceso desde su propia mirada .

Con “Let’s Do It Again!”, The Last Dinner Party no solo refuerzan su posición como una de las bandas británicas más estimulantes del momento, sino que también demuestran su compromiso con causas humanitarias. Su aportación a Help(2) es un recordatorio de que la música puede ser un refugio, un altavoz y un gesto de solidaridad.

The Last Dinner Party: teatralidad, ambición y un nuevo lenguaje para el pop británico

Desde su irrupción en 2023, The Last Dinner Party se han convertido en una de las propuestas más singulares del panorama británico. Su debut, Prelude to Ecstasy, fue recibido con entusiasmo por la crítica, que destacó su mezcla de teatralidad, sensibilidad pop y un imaginario visual que remitía tanto al glam como al romanticismo oscuro. Medios como Pitchfork subrayaron su habilidad para construir himnos dramáticos sin caer en la exageración vacía, mientras que Rolling Stone celebró su capacidad para revitalizar el art-pop con una energía fresca y descarada. Con canciones como “Nothing Matters” o “Sinner”, el grupo demostró que su propuesta iba más allá del hype: había ambición, técnica y una visión estética coherente.

El salto a su segundo álbum, From the Pyre, consolidó esa identidad. Más oscuro, más expansivo y más seguro de sí mismo, el disco mostró a una banda dispuesta a explorar nuevas texturas sin perder su esencia. La voz de Abigail Morris se convirtió en un elemento central, capaz de pasar del susurro al estallido emocional en cuestión de segundos, mientras que el resto del grupo —Emily Roberts, Georgia Davies, Aurora Nishevci y Lizzie Mayland— aportó una base instrumental sólida y sofisticada. Su directo, celebrado en festivales como Reading & Leeds, confirmó lo que ya se intuía en estudio: The Last Dinner Party son una banda con una personalidad arrolladora y un futuro que apunta alto. Con su participación en Help(2), vuelven a demostrar que su música no solo emociona, sino que también puede contribuir a causas que trascienden lo artístico.

