The Lathums presentan «No Direction» antes de su mayor concierto

La banda británica The Lathums ha lanzado su nuevo sencillo No Direction, una canción en la que el vocalista Alex Moore transmite un mensaje de superación y determinación. Moore explicó en un comunicado de prensa que la canción trata sobre aceptar las inseguridades y avanzar sin miedo ni dolor, aprendiendo de las experiencias pasadas.

Este lanzamiento es el primer material nuevo de la banda desde su álbum de 2023 From Nothing To A Little Bit More, que alcanzó el número uno en las listas de álbumes del Reino Unido. También es su primer sencillo desde Thoughts Of A Child, lanzado en octubre pasado.

No Direction llega justo antes del concierto más grande de The Lathums hasta la fecha, en el que estarán acompañados por Jake Bugg y Brooke Combe como teloneros. Además, la banda formará parte del cartel del Malta Weekender de Liam Gallagher en septiembre y del Victorious Festival en Portsmouth en agosto.