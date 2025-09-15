The Lemonheads calientan motores con nuevo single y gira por España

A solo una semana de arrancar su esperada gira por España, The Lemonheads han lanzado Togetherness Is All I’m After, cuarto adelanto de su próximo álbum Love Chant, que verá la luz el 24 de octubre. La banda liderada por Evan Dando continúa desgranando este nuevo trabajo tras los anteriores singles In The Margin, Deep End y The Key Of Victory, mostrando una faceta melódica y envolvente que conecta con sus raíces más nostálgicas.

El nuevo tema arranca con una introducción estridente que se disuelve en una melodía suave, sobre un fondo de guitarras densas y melancólicas. El cierre, con la frase “cariño, no lo arruines”, deja una huella emocional que anticipa el tono introspectivo del disco completo.

La gira, bautizada como The Deep End Tour, recorrerá cuatro ciudades españolas en septiembre. El grupo interpretará íntegramente su mítico álbum Come On Feel The Lemonheads, además de repasar otros éxitos y presentar nuevas composiciones de Love Chant. Las fechas confirmadas son: el 22 de septiembre en Granada (Lemon Rock, dentro del ciclo SON Estrella Galicia, ya con entradas agotadas), el 23 en Madrid (Wagon), el 25 en A Coruña (Playa Club, ciclo Noites do Porto, también sold out) y el 26 en Barcelona (La (2) de Apolo).

La gira es una coproducción de Houston Party y Just Life Music, y promete ser una celebración para los fans del indie noventero. ¿Te lo vas a perder?

De Boston al culto indie: la travesía de The Lemonheads

Desde su formación en Boston en 1986, The Lemonheads se han convertido en una referencia esencial del rock alternativo estadounidense. Fundados por Evan Dando, Ben Deily y Jesse Peretz, comenzaron con un sonido punk crudo que evolucionó hacia el college rock y el power pop. Tras firmar con Taang! Records, publicaron sus primeros trabajos: Hate Your Friends (1987), Creator (1988) y Lick (1989), que les dieron notoriedad en la escena underground. El salto a Atlantic Records en 1990 marcó una nueva etapa con Lovey, aunque fue It’s a Shame About Ray (1992) el disco que los catapultó al reconocimiento internacional, gracias en parte a su versión de Mrs. Robinson, que se convirtió en un himno generacional.

La banda mantuvo el pulso con Come On Feel The Lemonheads (1993), que consolidó a Dando como figura mediática del indie noventero. Tras Car Button Cloth (1996), el grupo entró en pausa hasta su regreso en 2006 con el álbum homónimo The Lemonheads. Desde entonces, han seguido activos con discos como Varshons (2009) y Varshons 2 (2019), donde reinterpretan temas ajenos con su sello melódico y melancólico. A lo largo de su carrera, han publicado ocho álbumes de estudio, varios EPs y recopilatorios, manteniendo una base fiel de seguidores y una influencia palpable en nuevas generaciones de músicos alternativos.

