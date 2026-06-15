The Linda Lindas han anunciado su fichaje por Reprise/Warner Records y, al mismo tiempo, han publicado «Burning Out», su primer single desde el álbum No Obligation (2024). El doble anuncio —nuevo sello y nueva música— llega acompañado de un videoclip dirigido por Nathan Castiel (Model/Actriz, La Luz) y de un puñado de fechas en directo junto a Bleachers en otoño. Para el cuarteto de Los Ángeles, todo esto tiene el aspecto de un salto, pero suena exactamente igual que siempre.

De Epitaph a Warner: un cambio de sello que no altera nada esencial

Cuando The Linda Lindas ficharon por Epitaph en 2021, la lógica era impecable: una banda punk adolescente de Los Ángeles en uno de los sellos independientes más respetados del género. Dos discos después —Growing Up (2022) y No Obligation (2024)—, el salto a Reprise/Warner podría leerse como el tipo de movimiento que suele marcar el principio del fin del criterio artístico. Pero hay indicios de que no va a ser así.

El primer single bajo el nuevo sello es una canción sobre sentir que el mundo avanza sin esperarte. No exactamente el material de relaciones públicas habitual en los debuts de major. La banda mantiene su estructura de siempre: las cuatro miembros escriben y cantan por igual, sin jerarquías. Y Castiel, el director del videoclip, es alguien con un historial en la escena independiente que encaja con el universo de la banda, no una elección de A&R.

Queda por ver qué significa este fichaje a largo plazo. Por ahora, «Burning Out» no suena a concesión.

Una canción escrita nada más salir del instituto

«Burning Out» tiene una génesis muy concreta. Semanas después de que Lucia de la Garza terminara el bachillerato, la banda se fue una semana a Palm Springs a componer. Las amigas se iban a la universidad, todo cambiaba, y la canción salió de ahí: de esa sensación de que el tiempo se mueve más rápido que tú. «Sentía que estaba muy rodeada de cambio», ha explicado De la Garza. «Escribimos esta canción sobre sentir que el mundo te pasa por encima.»

El resultado es lo que The Linda Lindas llevan haciendo desde el principio, pero con algo más de pulido: punk, power pop y rock de garaje en una mezcla que en No Obligation ya empezaba a sonar más asentada. El videoclip, rodado por Castiel en formato de actuación directa y con poca luz, captura exactamente esa energía sin adornos.

Sobre el single también vale la pena mencionar el contexto inmediato: a principios de 2026, la banda participó en «We Are LA!», una iniciativa colectiva en respuesta a los incendios de Los Ángeles. «Burning Out» es la primera música propia desde entonces.

Fechas de gira (sin paradas en España)

The Linda Lindas actuarán como teloneras de Bleachers en la Costa Oeste en septiembre, y en octubre tocarán en el festival Power To The People de Tom Morello en Maryland. No hay fechas confirmadas en España ni en Europa.

17 de septiembre — Berkeley, CA @ The Greek Theatre *

— Berkeley, CA @ The Greek Theatre * 19 de septiembre — Tacoma, WA @ Dune Peninsula at Point Defiance Park *

— Tacoma, WA @ Dune Peninsula at Point Defiance Park * 20 de septiembre — Bend, OR @ Hayden Homes Amphitheater *

— Bend, OR @ Hayden Homes Amphitheater * 3 de octubre — Columbia, MD @ Power To The People Festival

* Fechas como teloneras de Bleachers

The Linda Lindas: de los matinés de Chinatown a las grandes ligas

The Linda Lindas se formaron en Los Ángeles en 2018 en torno a la escena Girlschool LA, tocando en matinés de Chinatown junto a veteranos del punk local antes de abrir para Bikini Kill, Green Day y Paramore. En 2021, una actuación de «Racist, Sexist Boy» en la Biblioteca Pública de Los Ángeles se volvió viral y las llevó directamente a Epitaph Records. El debut, Growing Up (2022), consolidó lo que ya se intuía: una banda con voz propia, capaz de mezclar punk de Los Ángeles, power pop, garage rock y hasta rock en español sin que nada sonara forzado. No Obligation (2024) confirmó que el primer disco no había sido un accidente.

Lo que distingue a The Linda Lindas de la mayoría de proyectos que arrancaron como ellas —virales, adolescentes, etiquetadas enseguida— es que han crecido sin cambiar lo que las hacía interesantes. Las cuatro siguen escribiendo y cantando en pie de igualdad. Sus canciones siguen hablando de lo que les pasa a ellas, no de lo que se supone que debe gustar. El fichaje por Reprise/Warner es el primer movimiento de su carrera que podría poner eso a prueba. «Burning Out» sugiere que, de momento, la respuesta es no.

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