The Linda Lindas y “Weird Al” Yankovic protagonizan una curiosa mezcla en el nuevo sencillo del cuarteto

The Linda Lindas han lanzado su nuevo sencillo Yo Me Estreso, que cuenta con la colaboración especial de “Weird Al” Yankovic en el acordeón. Este tema forma parte de su próximo álbum No Obligation, que saldrá a la venta el 11 de octubre a través de Epitaph. Según Bela Salazar, la canción trata sobre el estrés y la ansiedad constante, y está inspirada en géneros como los corridos tumbados, banda y Duranguense, pero con el estilo punk característico de la banda.

La banda también ha contribuido recientemente a la banda sonora de Yo Gabba Gabba Land!, junto a artistas como Kurt Vile, Ty Segall y Thundercat. Además, The Linda Lindas han lanzado previamente los sencillos All In My Head, Too Many Things y Resolution / Revolution como parte de la promoción de su nuevo álbum.