The Moonlandingz y Iggy Pop deslumbran con la emotiva «It’s Where I’m From»

En una colaboración que hará vibrar a los amantes del rock alternativo, The Moonlandingz han unido fuerzas con el legendario Iggy Pop para lanzar It’s Where I’m From, un sencillo que llegó el 22 de abril de 2025 y que ya está conquistando corazones. Esta balada cálida y melancólica, descrita como un “rompecorazones” por la propia banda, es el último adelanto de su esperado álbum No Rocket Required, que verá la luz el 25 de abril a través de Transgressive Records.

The Moonlandingz, el proyecto liderado por Lias Saoudi de Fat White Family junto a Adrian Flanagan y Dean Honer de The Eccentronic Research Council, regresan con su primer disco en casi ocho años. La banda, conocida por su estilo excéntrico y psicodélico, ha encontrado en Iggy Pop al compañero ideal para It’s Where I’m From. La voz majestuosa del ícono punk aporta una profundidad emocional que eleva la canción a un nivel sublime, convirtiéndola en un “abrazo auditivo” que resuena con intensidad.

El anuncio del sencillo, compartido por The Moonlandingz el pasado 17 de abril, generó gran expectación. Con un guiño poético, invitaron a los fans a “secar los corazones empapados” y reservar la pista. El 22 de abril, la canción llegó acompañada de un enlace para disfrutarla, consolidándose como un hito en la trayectoria de la banda.

It’s Where I’m From no solo marca el regreso de The Moonlandingz, sino que reafirma la vigencia de Iggy Pop como una fuerza creativa inagotable. La canción, disponible en plataformas de streaming, invita a los oyentes a sumergirse en su atmósfera introspectiva, perfecta para quienes buscan emociones crudas y auténticas. No te pierdas It’s Where I’m From y prepárate para el impacto de No Rocket Required. The Moonlandingz y Iggy Pop han creado algo especial, y el mundo de la música indie está listo para celebrarlo.

The Moonlandingz: La odisea cósmica del rock excéntrico

Formada en 2015, The Moonlandingz es una banda inglesa que fusiona rock psicodélico, punk y electrónica con un toque surrealista. Surgida como un proyecto conceptual del dúo Eccentronic Research Council (Adrian Flanagan y Dean Honer) junto a Lias Saoudi y Saul Adamczewski de Fat White Family, la banda comenzó como una ficción para el álbum Johnny Rocket, Narcissist & Music Machine… I’m Your Biggest Fan (2015). Lo que empezó como una narrativa sobre un cantante excéntrico, Johnny Rocket (interpretado por Saoudi), se convirtió en una banda real con un impacto tangible en la escena indie.

Su discografía arranca con el The Moonlandingz EP (2015), lanzado junto al álbum conceptual de Eccentronic Research Council. En 2016, publicaron el EP Blak Hanz a través de Transgressive Records, consolidando su sonido caótico y espacial. Su debut de larga duración, Interplanetary Class Classics (2017), producido con Sean Lennon en Nuevaantopía, mezcla garage rock y una estética B-movie. Canciones como Vessels y Black Hanz destacan por su energía desenfrenada. Ese mismo año, lanzaron el EP This Cities Undone, reforzando su reputación por directos salvajes y teatrales. Tras una breve pausa, The Moonlandingz regresan en 2025 con No Rocket Required, su primer álbum en ocho años, que incluye el emotivo sencillo It’s Where I’m From junto a Iggy Pop, lanzado el 22 de abril.

Con un estilo que desafía convenciones, The Moonlandingz han conquistado escenarios en Reino Unido y Europa, agotando entradas con actuaciones que mezclan purpurina, disfraces y una interacción visceral con el público. Su música, descrita como “spacerock del siglo XXI” , sigue siendo un faro de creatividad en el rock alternativo.

