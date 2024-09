The Offspring celebra a sus fans brasileños con el single “Come to Brazil”

The Offspring ha lanzado su nuevo single Come to Brazil, una canción dedicada a sus apasionados fans brasileños. Producida por Bob Rock, la canción forma parte de su próximo álbum Supercharged, que estará disponible el 11 de octubre a través de Concord Records. El tema destaca por su energía y letras que reflejan el entusiasmo de sus seguidores en Brasil, incluyendo referencias a sus peticiones en redes sociales.

Dexter Holland, vocalista de la banda, expresó su admiración por el fervor de los fans brasileños y su deseo de tocar en el país con cánticos futboleros a lo “Oé, oé, oé, oé” incluidos.

Además de Come to Brazil, The Offspring compartió hace unas semanas el primer adelanto Make It All Right, que alcanzó el número 1 en varias listas de rock y alternativa. La banda también ha colaborado con artistas como Yungblud y Ed Sheeran en actuaciones en directo, y su canción You’re Gonna Go Far, Kid ha superado los mil millones de streams en Spotify.

Tracklist de The Offspring – Supercharged

«Looking Out For #1»

«Light It Up»

«The Fall Guy»

«Make It All Right»

«Ok, But This Is The Last Time»

«Truth In Fiction»

«Come To Brazil»

«Get Some»

«Hanging By A Thread»

«You Can’t Get There From Here»