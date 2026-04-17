The Ordinary Boys celebran dos décadas de historia recuperando su pulso ska con el nuevo single “Peer Pressure”

Dos décadas después de irrumpir en la escena británica con la energía descarada que les convirtió en una de las bandas más reconocibles del indie de mediados de los 2000, The Ordinary Boys vuelven a la carga con “Peer Pressure”, un single que recupera su querencia por los ritmos ska y marca oficialmente su 20º aniversario como formación. El regreso llega tras su primera actuación en más de diez años —un concierto íntimo en el Strongroom de Londres— y después de haber colaborado recientemente con Olly Murs en el tema navideño “Christmas Starts Tonight”.

El nuevo lanzamiento es su primera canción desde el álbum The Ordinary Boys de 2015, y según su vocalista Samuel Preston, nace de una reflexión muy actual: “Peer Pressure es una canción sobre las historias que nos contamos para justificar nuestros excesos, y sobre cómo ignoramos los problemas reales de la vida en un mundo post IA lleno de multimillonarios y ‘manosphere’”. El tema busca capturar la misma electricidad que les llevó a despuntar con singles como “Boys Will Be Boys” o “Nine2Five”, y está pensado para explotar en directo, con ese espíritu de pogo amable que siempre les acompañó.

La banda llega a este aniversario con una alineación que combina caras históricas y retornos celebrados: Preston al frente, James Gregory al bajo, Charlie Stanley a la batería —quien regresó en la reunión de 2011 tras haber dejado el grupo en 2005— y Matthew Powers a la guitarra. El cofundador William J. Brown, en cambio, no participa en esta nueva etapa tras abandonar la formación en 2008.

Además del single, The Ordinary Boys han anunciado una intensa agenda de conciertos para 2026, incluyendo fechas junto a Madness, apariciones en festivales como Victorious, Big Feastival o Together Again, y una gira que los llevará por todo el Reino Unido entre mayo y septiembre. Un retorno que Preston define como liberador: “Es muy divertido volver a tocar y publicar canciones”.

Con “Peer Pressure”, la banda no solo celebra su historia: también reivindica su capacidad para sonar actuales sin renunciar a la identidad que les hizo únicos. Un regreso que, más que nostalgia, huele a segunda vida.

The Ordinary Boys y una historia marcada por impulsos creativos, silencios y regresos inesperados

Formados a principios de los 2000 en Worthing, The Ordinary Boys se convirtieron rápidamente en una de las bandas más reconocibles del indie británico gracias a su mezcla de guitarras afiladas, actitud juvenil y un toque ska que los diferenciaba de sus contemporáneos. Su debut Over the Counter Culture (2004) les situó en el mapa, pero fue con Brassbound (2005) y el éxito de “Boys Will Be Boys” cuando alcanzaron una popularidad masiva. Tras una primera separación en 2008, regresaron en 2011 y publicaron el álbum The Ordinary Boys en 2015 antes de volver a desaparecer de los escenarios. Durante ese tiempo, Samuel Preston desarrolló una sólida carrera como compositor para grandes nombres del pop internacional. Su regreso en 2026, acompañado del single “Peer Pressure”, confirma que la banda sigue teniendo algo que decir y que su historia, lejos de cerrarse, continúa escribiéndose con convicción.

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