Artista

The Parrots

¿Por qué es noticia?

La banda madrileña ha estrenado Amigos como último avance de su nuevo disco, que sale a la venta este viernes 29 de octubre a través del prestigioso sello británico Heavenly Recordings.

Sobre la canción y el vídeo

Tras el éxito rotundo de Maldito, su colaboración con C. Tangana que ya supera el millón y medio de streams, You Work All Day, que suena habitualmente en KEXP, BBC6 y NME Radio, o Lo Dejaría Todo, The Parrots estrenan hoy Amigos.

Sobre la canción, el grupo explica: «Este año ha sido una montaña rusa, desde tocar fondo hasta llegar a la cima e ir cumpliendo sueños, como sacar este segundo disco. En el camino nos vamos encontrando a un montón de personas, unas se quedan y otras se van o simplemente dejas de tener cosas en común, pero siempre habrá hueco en el corazón para los amigos. Esta canción la compusimos para todos nuestros amigos, los que están, los que vendrán y los que ya no volverán».

Sobre el disco

Dos, la continuación del álbum de debut que publicaron en 2016, nos descubre a unos nuevos The Parrots que suenan más fuertes e inspirados que nunca, bailando con soltura entre el garaje sin complejos y el disco-rock más arty y refinado. Bajo la producción de Tom Furse (teclista de The Horrors) y la mezcla de Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Weezer, Panic! At The Disco, Temples), The Parrots experimentan con paisajes sonoros de producción más moderna y grooves electrónicos.

Sobre el nuevo disco, The Parrots nos cuentan: «La mayor parte del disco se grabó en los estudios Wilton Way de Hackney (Londres) entre el verano de 2019 y principios de 2020. Por culpa de la cuarentena, lo acabamos terminando en Madrid, con Harto Rodríguez en los estudios Metropol. Grabar en casa fue muy guay porque significó que pudimos llamar a algunos de nuestros amigos para que se unieran a nosotros en el estudio. La mayor parte del disco estaba escrita antes de la cuarentena, pero esa pausa inesperada en la vida de todos nosotros nos hizo replantear algunas cosas y terminarlas de otra manera. Todo esto hizo que la grabación se sintiera casi como una celebración. Todos los que conocíamos estaban bien; incluso con la pandemia pudimos encontrar los puntos positivos y estar más juntos que nunca».

The Parrots – Amigos

Tracklist del disco

You Work All Day and Then You Die Just Hold On Maldito (feat. C. Tangana) Lo Dejaría Todo Don’t Cry It’s Too Late To Go To Bed Nadie Dijo Que Fuera Fácil Fuego Amigos How Not To Be Seen Romance (feat. Los Nastys)

Sobre la gira

05.11.21 – Upload – Barcelona

27.11.21 – Día D – Valencia

11.12.21 – Dabadaba – San Sebastián

25.01.22 – Elsewhere – Margate, UK

26.01.22 – The Joiners – Southampton, UK

27.01.22 – The Louisiana – Bristol, UK

28.01.22 – Moth Club – London, UK

29.01.22 – Esquires – Bedford, UK

30.01.22 – Hare & Hounds – Birmingham, UK

31.01.22 – Yes (Pink Room) – Manchester, UK

01.02.22 – Broadcast – Glasgow, UK

02.02.22 – Belgrave Music Hall – Leeds, UK

04.02.22 – Latest Music Bar – Brighton, UK

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!