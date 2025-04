The Raveonettes regresan con «Killer»: El nuevo single que anticipa «Pe’ahi 2»

¡Atención, fans del indie rock! The Raveonettes, el dúo danés que ha definido el sonido del noise pop desde 2001, acaba de lanzar Killer, un nuevo single que marca el camino hacia su décimo álbum, Pe’ahi II, programado para el 25 de abril de 2025. Estrenado el 28 de marzo, este tema es el segundo adelanto del disco y confirma que Sune Rose Wagner y Sharin Foo siguen dominando el arte de mezclar melodías hipnóticas con capas de ruido eléctrico. Si te perdiste su magia en Pe’ahi de 2014, esta es tu oportunidad de volver a enamorarte.

Killer llega con una energía arrolladora, manteniendo la esencia característica del dúo: armonías vocales cercanas al estilo de The Everly Brothers, guitarras afiladas y un aura oscura que seduce desde el primer riff. Los fans han reaccionado con entusiasmo, describiéndolo como “clásico Raveonettes” por su mezcla de dulzura melódica y caos sonoro.

Pe’ahi II continúa la narrativa de su predecesor de 2014, explorando temas de fragilidad, muerte, anhelo y vulnerabilidad, según detalla su página en Wikipedia. Además, este álbum también servirá para celebrar el 20º aniversario de Pretty In Black con una gira por Estados Unidos que comienza en mayo.

Wagner y Foo, quienes se conocieron en Copenhague, grabaron Pe’ahi II en Nashville, Los Ángeles y Copenhague, consolidando su estatus como pioneros del indie rock. El primer single, Blackest, salió el 28 de febrero, y ahora Killer eleva la expectativa. En definitiva, no te quedes fuera: Killer es una puerta abierta a un álbum que promete ser tan inolvidable como sus clásicos como Last Dance o Love in a Trashcan. Escucha ahora y prepárate para sumergirte en el mundo oscuro y fascinante de The Raveonettes.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.