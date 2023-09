The Rolling Stones, Lady Gaga y Stevie Wonder Unen Fuerzas en “Sweet Sounds Of Heaven”

The Rolling Stones acaban de lanzar su electrizante nuevo sencillo, Sweet Sounds Of Heaven, con la participación de Lady Gaga y Stevie Wonder. Esta canción con una gran presencia gospel recuerda a los éxitos clásicos de la banda, con la cautivadora interpretación de Wonder en instrumentos como el Fender Rhodes y el Moog, complementada por las emotivas voces de respaldo de Lady Gaga.

En unas sinceras declaraciones sobre el nuevo single, Mick Jagger reveló que la magia ocurrió en vivo en la sala de grabación, capturando una energía única y emocionante. Este lanzamiento es un adelanto de su esperado LP, Hackney Diamonds, que cuenta con colaboraciones de leyendas musicales como Paul McCartney y Elton John.

Es un momento muy especial para The Rolling Stones, ya que se trata tanto de su primer álbum con material original en 18 años como de un conmovedor tributo al difunto baterista Charlie Watts. Prepárate para Hackney Diamonds el 20 de octubre y mantente atento a más música icónica de esta legendaria banda.