The Shins celebran sus 30 años de historia con un lanzamiento tan pequeño en formato como grande en significado: un single de 7 pulgadas de edición limitada que rescata dos canciones inéditas grabadas en 1996, en los mismísimos orígenes de la banda. El anuncio llega apenas unas semanas después de que el debut de James Mercer y compañía, Oh, Inverted World, cumpliera su propio 25º aniversario, recordándonos que la trayectoria de The Shins empezó bastante antes de que el gran público la conociera.

Dos canciones que llevaban 30 años esperando su turno

El nuevo 7″ de aniversario, limitado a 1.000 copias, incluye dos temas escritos y grabados en 1996 por James Mercer junto al baterista original de la banda, Jesse Sandoval: «The Living End» y «All Messed Up». Ninguna de las dos canciones había visto la luz hasta ahora, y ambas llegan envueltas en una portada con arte original del propio Mercer, realizado en esa misma época. El vinilo, de color negro, ya está disponible para pedido a través de la tienda oficial de la banda, con un precio de 15 dólares.

Se trata de un gesto pequeño en apariencia pero cargado de valor arqueológico para los seguidores de la banda: unas grabaciones caseras de mediados de los 90 que documentan el momento exacto en que Mercer y Sandoval, todavía miembros de Flake Music, empezaban a dar forma al sonido que acabaría convirtiéndose en The Shins.

De Flake Music a «New Slang»: los orígenes de una banda que redefinió el indie

The Shins nacieron en 1996 en Albuquerque (Nuevo México) como proyecto paralelo de James Mercer y Jesse Sandoval, ambos entonces miembros de la banda Flake Music junto a Marty Crandall y Neal Langford. Lo que empezó como un dúo pensado casi como pasatiempo fue creciendo hasta convertirse en una banda de pleno derecho, que en 2001 publicó su álbum de debut, Oh, Inverted World, a través de Sub Pop. Sencillos como «New Slang» catapultaron a la banda a la primera línea del indie rock de la década, un impulso que se consolidó con Chutes Too Narrow (2003) y Wincing the Night Away (2007), este último debutando en el número dos del Billboard 200 y consolidando a Sub Pop como sello de referencia. Tras Port of Morrow (2012), la banda publicó en 2017 Heartworms, su quinto y, hasta la fecha, último álbum de estudio, tres años antes de sorprender con el single suelto «The Great Divide», publicado en 2020.

Ese recorrido, marcado por cambios constantes de formación en torno a la figura estable de Mercer, es precisamente lo que da sentido a este nuevo 7″ de aniversario: al rescatar material de 1996, con Sandoval todavía en la batería, The Shins no solo celebran tres décadas de carrera, sino que recuperan el eslabón más temprano y menos documentado de su historia, el momento anterior incluso a que la banda tuviera nombre propio en el mapa del indie. Sandoval, quien formó Flake Music junto a Mercer en 1992 y coformó después The Shins, dejó la banda en 2009 junto a otros miembros de larga trayectoria como Crandall, en lo que Mercer describió entonces como una decisión más estética que personal. Tres décadas después, este lanzamiento recupera su figura como pieza clave de los cimientos del proyecto, antes de que la banda pasara por las numerosas formaciones que la llevarían a alcanzar reconocimiento internacional, incluyendo la etapa con Jessica Dobson, Yuuki Matthews, Richard Swift y Joe Plummer, y la actual, con Mercer acompañado por Yuuki Matthews, Mark Watrous, Jon Sortland y Patti King.

Un año de aniversarios para los de Albuquerque

Este lanzamiento llega en un año especialmente significativo para The Shins: en junio de 2026 se cumplieron 25 años de la publicación de Oh, Inverted World, el disco que los llevó de proyecto casero a referencia ineludible del indie de los 2000. La banda ya había celebrado el 20º aniversario de ese álbum con una remasterización en 2021 y una gira específica en 2022 en la que lo interpretaron íntegro en directo. El nuevo 7″ de 1996 funciona casi como contrapunto a aquellas celebraciones: si el 20º y 25º aniversario homenajeaban el disco que los hizo grandes, este 30º aniversario mira más atrás todavía, a los primeros pasos de una banda que ni siquiera sabía en qué se iba a convertir.

Mientras tanto, los fans siguen esperando el sexto álbum de estudio de la banda, que James Mercer confirmó estar preparándolo ya allá por 2023, con más de una decena de canciones parcialmente grabadas, aunque de momento no hay fecha de publicación confirmada. En ese contexto de espera, este pequeño tesoro de 1996 llega como un regalo que conecta pasado y presente sin necesidad de anunciar todavía el futuro, y que recuerda que, incluso en pausa entre discos, The Shins siguen encontrando maneras de dialogar con su propia historia.

▶ «The Living End» / «All Messed Up» — The Shins | 2026 (7″ edición 30º aniversario, grabado en 1996)

¿Sois de los que persiguen este tipo de rarezas y ediciones limitadas, o preferís esperar a que The Shins anuncien por fin ese sexto álbum? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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