The Smile está de vuelta con “Bodies Laughing” y su álbum “Cutouts” sale mañana

The Smile ha lanzado su nuevo sencillo Bodies Laughing, una pista sombría y melódica que forma parte de su próximo álbum Cutouts, disponible a partir de mañana. Este tema, lanzado hoy, es el quinto sencillo del álbum, siguiendo a Foreign Spies, Zero Sum, Don’t Get Me Started y The Slip. La banda, compuesta por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner, ha estado anticipando este lanzamiento desde 2022, cuando tocaron la canción por primera vez en Berlín.

El álbum Cutouts ha sido descrito como una obra experimental y lúdica, grabada junto a la London Contemporary Orchestra en los estudios de Oxford y Abbey Road. Además, mañana se lanzará un nuevo video dirigido por Weirdcore para la canción Instant Psalm.

Recientemente, la banda ha estado ocupada con eventos de presentación del álbum en Nueva York y Londres, donde los fans pudieron disfrutar de visuales exclusivos y desbloquear pistas del álbum antes de su lanzamiento oficial. A pesar de algunos contratiempos en su gira europea debido a la enfermedad de Greenwood, The Smile sigue adelante con sus planes, y tras lanzar este Bodies Laughing se preparan para una gira por Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Japón para presentar el que será su segundo disco del año tras Wall Of Eyes.