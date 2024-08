The Smile sorprende con nuevo vinilo limitado y dos canciones inéditas

The Smile, la banda formada por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, junto con el baterista Tom Skinner de Sons Of Kemet, ha lanzado un vinilo sorpresa con dos nuevas canciones, Don’t Get Me Started y The Slip. Este lanzamiento no había sido anunciado previamente y está disponible en una edición extremadamente limitada en tiendas físicas, con pedidos online disponibles a partir del 8 de agosto.

El grupo había publicado imágenes crípticas en sus redes sociales antes del lanzamiento, sin confirmar su significado. El mes pasado, The Smile canceló sus fechas de gira europeas debido a una grave infección que llevó a Greenwood a cuidados intensivos. Afortunadamente, ahora está fuera de peligro y se espera su pronta recuperación, lo que le permitirá cumplir con, al menos, parte de las fechas de conciertos en España a finales de este mes.