The Snuts abren una nueva etapa con «Summer Rain», un single íntimo que mira de frente al miedo y la esperanza

El regreso de The Snuts en 2026 no podía ser más personal. La banda escocesa ha estrenado Summer Rain, un single que se adentra en territorios poco explorados en el indie rock británico: la depresión posparto, la ansiedad ante el futuro y la necesidad urgente de reconstruir la propia vida cuando todo parece desbordarse. El tema, el primero que publican desde 2024, marca el inicio de un nuevo capítulo para el cuarteto de West Lothian, que vuelve a sus raíces emocionales y geográficas para encontrar una voz más honesta y vulnerable.

El vocalista Jack Cochrane explica que la canción nació tras un periodo especialmente duro en su vida familiar. Su pareja atravesó una depresión posparto mientras la banda estaba inmersa en la gira de su tercer álbum, una situación que él describe como “demasiado para cualquiera con un recién nacido”. Ese choque entre la euforia del directo y la realidad doméstica se convierte en el motor lírico de Summer Rain, donde Cochrane reconoce haber tenido que “crecer de verdad” y aceptar que no podía “arreglarlo todo” por sí solo. El resultado es un tema que habla del miedo al cambio, pero también de la voluntad de recuperar la felicidad funcional, un mensaje que se refuerza con un videoclip filmado por Charles Gall en bosques y playas escocesas que subrayan la idea de renacimiento.

El single es también el primer adelanto del cuarto álbum de The Snuts, previsto para este mismo año y editado a través de su sello Happy Artist en colaboración con Virgin Music Group. Aunque aún no se conocen detalles del disco, la banda ya ha anunciado una gira por Reino Unido que arrancará el 12 de marzo en Lincoln y pasará por Leicester, Brighton, Cambridge u Oxford antes de cerrar en Warrington el 22 de marzo. Además, el grupo abrirá dos fechas para Kings of Leon este verano y actuará en festivales como Y Not 2026 y el 20º aniversario de Kendall Calling. Su último trabajo, Millennials (2024), recibió críticas positivas en medios como NME, que destacaron su capacidad para conectar emocionalmente con el público sin renunciar a un espíritu festivo.

Una banda que creció a contracorriente: historia y evolución de The Snuts

La trayectoria de The Snuts es una de las más singulares del indie británico reciente. Formados en West Lothian, Escocia, el cuarteto —liderado por Jack Cochrane junto a Joe McGillveray, Callum Wilson y Jordan Mackay— comenzó a ganar notoriedad a mediados de la década de 2010 gracias a una serie de EPs que capturaban la energía de sus directos y un enfoque melódico que los situaba en la órbita de bandas como The Courteeners o Catfish and the Bottlemen. Su debut de larga duración, W.L. (2021), no solo consolidó su identidad sonora, sino que alcanzó el número uno en las listas británicas, un logro que los posicionó como una de las nuevas fuerzas del indie rock escocés. Medios como NME y The Line of Best Fit destacaron entonces su habilidad para combinar guitarras afiladas con un lirismo cercano y generacional.

Tras ese éxito inicial, el grupo profundizó en su sonido con Burn the Empire (2022), un álbum más político y directo que reflejaba su creciente incomodidad con la industria musical y con el clima sociopolítico del Reino Unido. La banda no dudó en denunciar públicamente las presiones de las grandes discográficas, algo que más tarde los llevaría a apostar por la independencia creativa a través de su propio sello. En 2024 publicaron Millennials, un disco que reforzó su reputación como una banda capaz de equilibrar emoción y celebración, y que los mantuvo en la carretera abriendo para gigantes como Kings of Leon.

Con Summer Rain y el inminente cuarto álbum, The Snuts parecen decididos a explorar una faceta más introspectiva sin perder la ambición que los ha acompañado desde sus inicios. Su evolución demuestra que no temen reinventarse, y que su conexión con el público —forjada a base de honestidad, melodías sólidas y una ética de trabajo incansable— sigue siendo su mayor fortaleza. A medida que avanzan hacia esta nueva etapa, la banda se consolida como una de las propuestas más auténticas y emocionalmente resonantes del panorama indie actual.

