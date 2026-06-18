The Snuts han anunciado su cuarto álbum, Joy In Short Moments, que llegará el 23 de octubre vía Happy Artist Records en colaboración con Virgin Music Group. Lo presentan con «Defibrillator», un single que suena a fiesta y habla, en realidad, de aprender a estar presente. Es el reverso luminoso de «Summer Rain», el adelanto que la banda escocesa publicó hace apenas unos meses sin que entonces supiéramos que formaba parte de este mismo disco.

El disco que necesitaba «Summer Rain» para tener sentido

En febrero, The Snuts publicaron «Summer Rain», una canción que se adentraba sin red en la depresión posparto y la ansiedad ante el futuro. Sonaba a confesión aislada, a desahogo puntual entre discos. Hoy sabemos que era la pista 8 de algo más grande: Joy In Short Moments, escrito a lo largo de dos años mientras Jack Cochrane volvía a su casa en West Lothian, se convertía en padre y, según ha contado la banda, se enfrentaba por fin a preguntas que la gira constante de los últimos discos no le había dejado hacerse.

«Defibrillator», producida por el propio Cochrane junto a Scotty Anderson, no suena a esa introspección. Construida sobre una batería ascendente y un estribillo coral, es una canción sobre soltar el ego y aparecer para los demás, nacida de la idea de un «velatorio en vida»: una celebración de la existencia con el protagonista todavía presente para participar de ella. Cochrane lo resume sin medias tintas: el tema «celebra lo colectivo y trivializa las preocupaciones turbias de estar vivo». Si «Summer Rain» era la pregunta, «Defibrillator» es el primer intento de respuesta, y el contraste entre ambas es la mejor forma de entender qué clase de disco viene en octubre.

Once canciones para salir del ruido: así es «Joy In Short Moments»

El álbum llega cargado de canciones que, según ha avanzado la banda, recorren el éxito, el fracaso, la paternidad y la pérdida. Cochrane lo describe como el disco «más asentado, y a la vez más sincero» de su carrera, el primero pensado desde la vida real y no desde el movimiento constante de gira en gira. Esta es la tracklist completa:

«In Motion» «Youth Ain’t Easy» «Defibrillator» «Joy In Short Moments» «PTS» «Get Up, Get Out» «Country Music» «Summer Rain» «Motherlands» «Warsaw» «Little Marathon Man»

El disco se podrá reservar ya en todos los formatos físicos. Antes de su llegada, la banda actuará en TRNSMT el próximo 20 de junio, su primera cita destacada del año tras el anuncio.

The Snuts: del paro juvenil de West Lothian al sello propio

The Snuts se formaron en West Lothian, una de las zonas más golpeadas por la desindustrialización escocesa de los 80, y desde ahí construyeron una de las trayectorias más sólidas del indie británico de la última década. Su debut, W.L. (2021), entró directo al número uno en las listas del Reino Unido. Le siguió Burn The Empire (2022), un disco de tono más político y combativo, y en 2024 llegó Millennials, publicado ya bajo su propio sello, Happy Artist Records, con un sonido más pop y luminoso que confirmó que la banda no tenía intención de repetirse de álbum en álbum.

Cada disco de The Snuts ha sido, hasta ahora, un giro de timón deliberado. Joy In Short Moments continúa esa lógica, pero desde un lugar distinto: no el de una banda buscando su sonido, sino el de uno de sus miembros intentando entender su vida fuera del escenario. Lo que en «Summer Rain» sonaba a grieta, en «Defibrillator» empieza a sonar a reconstrucción. Octubre dirá si el resto del álbum cumple esa promesa.

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