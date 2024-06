The Streets presentan un nuevo single de su recopilatorio para el 25º aniversario de Fabric

Mike Skinner y su proyecto The Streets han lanzado su más reciente sencillo, End Of The Queue, como parte de la mezcla Fabric Presents…. Este lanzamiento no es solo un recopilatorio de temas, sino un viaje auditivo que refleja la esencia vibrante de la vida nocturna del Reino Unido.

El mix, que consta de 31 pistas, es una colección magistral que abarca desde el rap y grime del Reino Unido hasta el garage y el bass, mostrando la diversidad y riqueza de la escena musical británica. La mezcla incluye temas como No Better Than Chance, Desert Island Duvet (Skinner’s Version) con Fred Again… y Dermot Kennedy, Cannot Be A Lie, y Boxing In Slow Motion, además de tres pistas más bajo el nombre propio de Skinner: Sharp Knives Are Safer, Hands Down, y Neine To 5.

Skinner ha expresado su conexión con el emblemático club londinense Fabric, destacando su dedicación a la música underground y la innovación. “He pasado muchas noches perdido pero no he perdido ninguna noche en Fabric a lo largo de los años”, dijo Skinner. “Es un placer seguir los pasos de tantos DJs increíbles en las series de Fabric y ser parte de su celebración”.

Con este mix, The Streets no solo rinde homenaje al pasado, sino que también señala hacia el futuro de la música electrónica.