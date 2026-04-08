The Strokes abrazan el auto-tune y adelantan el pulso futurista de «Reality Awaits» con “Going Shopping”

Un día después de sorprender a un centenar de fans enviando un cassette por correo —un gesto muy The Strokes, mitad guiño nostálgico, mitad broma privada— la banda neoyorquina ha lanzado oficialmente “Going Shopping”, el primer adelanto de su próximo álbum Reality Awaits. El tema, disponible ya en plataformas, muestra a Julian Casablancas jugando con el auto-tune de forma descarada, casi juguetona, sobre una base que combina su habitual nervio rítmico con un toque futurista que encaja con la estética del disco. Según la información publicada, Reality Awaits llegará el 26 de junio a través de Cult Records/RCA y supone su primer LP en seis años, nuevamente producido por Rick Rubin, igual que The New Abnormal.

El lanzamiento coincide con la inminente actuación del grupo en Coachella y una agenda veraniega cargada de festivales, lo que sugiere que The Strokes están listos para un regreso en toda regla. “Going Shopping” funciona como una declaración de intenciones: un single que no reniega de su ADN, pero que se permite experimentar sin miedo, como si la banda quisiera recordarnos que sigue siendo capaz de sorprender incluso después de dos décadas marcando el pulso del rock alternativo.

The Strokes, dos décadas marcando el ritmo del indie rock sin perder el instinto de reinvención

Formados en Nueva York a finales de los 90, The Strokes irrumpieron en 2001 con Is This It, un debut que redefinió el indie rock del nuevo milenio. A partir de ahí encadenaron discos clave como Room on Fire, First Impressions of Earth o Angles, siempre combinando guitarras afiladas, melodías inmediatas y la voz inconfundible de Julian Casablancas. Tras un periodo de actividad irregular, regresaron con fuerza en 2020 con The New Abnormal, producido por Rick Rubin, que revitalizó su sonido sin perder su esencia. Ahora, con Reality Awaits en camino, la banda demuestra que sigue en movimiento, dispuesta a explorar nuevas texturas y mantener su estatus como una de las formaciones más influyentes de su generación.

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