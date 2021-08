The Vaccines estrenan “El Paso”, cuarto adelanto a su inminente nuevo disco

Canción: El Paso

Artista: The Vaccines

Pertenece a: Es el cuarto single que podemos escuchar de Back In Love City, el nuevo disco de The Vaccines.

¿Cuándo podremos escucharlo al completo? El quinto disco de los ingleses llegará el próximo 10 de septiembre.

Sobre la canción: La canción, que grabaron con el productor Daniel Ledinsky, lleva el nombre El Paso en homenaje a la ciudad más cercana al estudio Sonic Ranch donde grabaron este Back In Love City.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? No exactamente, pero sí un lyric video en el que disfrutar de este cuarto adelanto tras Alone Star, Back In Love City y Headphones Baby.

Sobre The Vaccines



The Vaccines es una banda inglesa de indie rock formada en el oeste de Londres en 2010 y compuesta actualmente por Justin Hayward-Young (voz principal, guitarra), Freddie Cowan (guitarra principal, voz), Árni Árnason (bajo, voz), Timothy Lanham (teclados) y Yoann Intonti (batería). La banda ha lanzado cuatro álbumes de estudio: What Did You Expect from The Vaccines? (2011), Come of Age (2012), English Graffiti (2015) y Combat Sports (2018).