The Vaccines estrenan nuevo single y anuncian gira por el Reino Unido

La banda británica de indie rock The Vaccines ha lanzado su nuevo single Love To Walk Away, un tema luminoso y guitarrero que formará parte de su próximo álbum Pick-Up Full Of Pink Carnations, que saldrá a la venta el 12 de enero de 2024. El single ha sido coescrito por Andrew Wells, productor de artistas como Halsey o Phoebe Bridgers.

Según ha explicado el líder de The Vaccines, Justin Hayward-Young, Love To Walk Away fue la canción que marcó la dirección del álbum, tanto en lo sonoro como en lo temático. «A veces entras en un disco sabiendo exactamente lo que quieres que haga la música, y otras veces esperas a que la música te diga qué hacer», ha dicho.

El álbum, que se puede reservar aquí, trata sobre la pérdida en diferentes formas, un tema que Young ha dicho que siempre ha estado presente en la música de The Vaccines, así como la sensación de “no saber en qué dirección vas”.

Además, la banda ha anunciado una gira por el Reino Unido para febrero de 2024, con una fecha muy especial en Londres.