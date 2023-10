The Voidz nos sorprenden con «Flexorcist», un sencillo espeluznante para Halloween

La banda liderada por Julian Casablancas no deja de sorprendernos con su música innovadora y arriesgada. Esta vez, nos presentan Flexorcist, una canción que tiene un tono espeluznante y sintético, perfecta para celebrar Halloween.

Flexorcist dura casi seis minutos y habla de temas como la muerte, el destino y la locura. Julian Casablancas canta sobre “tumbas alineadas en la colina”, “pistolas al amanecer” y “una cara amiga en el pelotón de fusilamiento” sobre una melodía que mezcla el indie-pop con la electrónica. La canción viene acompañada de un arte conceptual que muestra una figura alada y espectral sobre una ciudad iluminada.

Pero eso no es todo. The Voidz también ha anunciado una residencia de cuatro noches en el Murmrr Theatre de Brooklyn, que se celebrará del 31 de octubre al 3 de noviembre. El teatro reabrirá sus puertas después de tres años y la banda promete un espectáculo inmersivo y aterrador, que seguro que no dejará indiferente a nadie.

Flexorcist es el tercer sencillo que The Voidz publica este año, después de Prophecy Of The Dragon y The Eternal Tao 2.0. Además, Daft Punk compartió una canción inédita con The Voidz titulada Infinity Repeating. El último álbum de la banda fue Virtue en 2018, que recibió buenas críticas.

Si te gusta la música de The Voidz, no te pierdas sus novedades y sus conciertos. Son una banda que siempre está buscando nuevos sonidos y formas de expresarse. ¡No te arrepentirás!