The War on Drugs publica el segundo sencillo de su nuevo disco, “I Don’t Live Here Anymore”

El quinto disco de estudio de The War on Drugs está a la vuelta de la esquina. La banda estadounidense acaba de publicar I Don’t Live Here Anymore, el segundo adelanto de su próximo trabajo, homónimo al tema. Este nuevo álbum saldrá de la mano del sello Atlantic el 29 de octubre. De él también publicaron en julio como primer sencillo Living Proof.

I Don’t Live Here Anymore ha sido coproducida entre Shawn Everett y Adam Granduciel, líder de The War on Drugs. La canción viene acompañada de su vídeo oficial, dirigido por Emmet Malloy. Éste será el primer trabajo de estudio de la banda desde que en 2017 publicasen A Deeper Understanding. De forma paralela, en 2020 también lanzaron su primer álbum en directo, Live Drugs.