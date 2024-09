The Weeknd presenta «Dancing In The Flames» y anticipa su próximo álbum

The Weeknd ha lanzado Dancing In The Flames, el primer sencillo de su próximo álbum Hurry Up Tomorrow. El video musical muestra al artista canadiense conduciendo bajo la lluvia antes de sufrir un accidente y ser lanzado del vehículo. En medio de la confusión, The Weeknd ve una luz que resulta ser la de una ambulancia, y el video termina en negro. Este lanzamiento marca el inicio de la tercera y última parte de la trilogía que comenzó con After Hours y Dawn FM.

El álbum Hurry Up Tomorrow aún no tiene fecha de lanzamiento, pero ha generado gran expectación entre los fans. The Weeknd ha estado adelantando nueva música desde enero, y recientemente presentó la portada del álbum en sus redes sociales. La portada es un primer plano de su rostro, un cambio significativo respecto a las prótesis faciales utilizadas en la era de After Hours.

El pasado fin de semana, The Weeknd ofreció un concierto en São Paulo, donde debutó nueva música y una nueva puesta en escena. Este evento ha sido parte de su gira After Hours Til Dawn Tour, que ha sido aclamada por su innovador diseño y visuales. Con Hurry Up Tomorrow y este Dancing In The Flames, The Weeknd promete cerrar su trilogía con un toque existencial y autorreferencial, manteniendo a sus seguidores ansiosos por lo que vendrá.