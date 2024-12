The Wombats desvelan «My Head Is Not My Friend»: Un viaje a la autoexploración

The Wombats han lanzado su nuevo single My Head Is Not My Friend el 18 de diciembre de 2024. Esta canción es el tercer adelanto de su próximo álbum Oh! The Ocean, que saldrá el 14 de febrero de 2025.

El nuevo single de The Wombats, My Head Is Not My Friend, destaca por su tono sombrío y su letra introspectiva. Con un tempo lento y una línea de bajo suave, la voz dulce de Matthew ‘Murph’ Murphy canta sobre las luchas internas y la autocrítica: «Let’s spend the day in bed / Talk about you instead / My head is not my friend». La canción aborda la idea de que uno puede no tener siempre sus mejores intereses en mente, según explicó Murphy en un comunicado de prensa.

El visualizador que acompaña a la canción muestra una cabeza de maniquí en llamas en medio de una tormenta de nieve, simbolizando la lucha interna y el caos mental. My Head Is Not My Friend es el tercer single del próximo álbum de la banda, Oh! The Ocean, producido por John Congleton. Este álbum es el primero desde que la banda alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido con Fix Yourself, Not The World en 2022.

The Wombats se formaron en Liverpool en 2003 y rápidamente ganaron popularidad con su álbum debut A Guide to Love, Loss & Desperation. Con éxitos como Let’s Dance to Joy Division y Moving to New York, la banda ha mantenido una presencia constante en la escena indie rock. Su capacidad para combinar letras ingeniosas con melodías pegajosas les ha ganado una base de fans leal y numerosos elogios a lo largo de los años.

My Head Is Not My Friend de The Wombats ofrece una mirada profunda a las luchas internas y prepara el escenario para su próximo álbum Oh! The Ocean.