The Wombats sigue presentando su quinto disco con el single «Ready For The High»

Artista

The Wombats

¿Por qué es noticia?

La banda ha compartido su nueva canción Ready For The High, último single antes del lanzamiento de su próximo álbum Fix Yourself, Not The World.

Sobre la canción y el vídeo

Según el cantante y líder de la banda Matthew «Murph» Murphy, «Ready For The High es una pista inspirada en los 90 en la que estaba emocionado de usar un montón de trompetas. La canción trata sobre estar envuelto en una dinámica negativa, pero en lugar de pensar que es algo inmutable, reconocer que se trata de algo temporal y que los tiempos mejores están más cerca de lo que parece».

The Wombats – Ready For The High

Sobre el disco

Fix Yourself, Not The World, quinto álbum de la banda formada en Liverpool, llegará el 7 de enero de 2022 a través de AWAL.

Tracklist del disco

01. ‘Flip Me Upside Down’

02. ‘This Car Drives All By Itself’

03. ‘If You Ever Leave, I’m Coming With You’

04. ‘Ready For The High’

05. ‘Method To The Madness’

06. ‘People Don’t Change People, Time Does’

07. ‘Everything I Love Is Going To Die’

08. ‘Work Is Easy, Life Is Hard’

09. ‘Wildfire’

10. ‘Don’t Poke The Bear’

11. ‘Worry’

12. ‘Fix Yourself, Then The World (Reach Beyond Your Fingers)’

