The Zutons regresan con su primer single en 16 años, «Creeping On The Dancefloor»

La banda de Liverpool The Zutons ha lanzado su primer single en 16 años, Creeping On The Dancefloor, adelanto de su próximo álbum The Big Decider, producido por el legendario Nile Rodgers y Ian Broudie.

El tema, que fue escrito durante el confinamiento, tiene una gran energía y refleja el deseo de volver a la pista de baile. Según el cantante y guitarrista Dave McCabe, “es una de esas canciones que quieres volver a escuchar en cuanto termina y eso siempre es una buena señal”.

¿Qué sabemos del nuevo disco de The Zutons?

El álbum The Big Decider será el cuarto de la banda, que se hizo famosa en los años 2000 con éxitos como Valerie o You Will You Won’t. McCabe ha expresado su satisfacción por volver a trabajar con Broudie, que produjo su debut Who Killed… The Zutons?, y por contar con la colaboración de Rodgers, que les ha ayudado a sacar lo mejor de ellos como banda.

The Zutons tienen previsto realizar una gira por el Reino Unido en abril, para la que ya están a la venta las entradas. Los fans podrán disfrutar de sus nuevas canciones y de sus clásicos en directo, tras una larga espera.