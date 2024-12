«These Boots Are Made For Walkin» y «Gunslinger» los dos potentes sencillos de DieveNoire

«Cuando el motor ruge caliente, el corazón permanece entumecido desatando la sangre rebelde ante el pistolero oscuro» DIEVENOIRE

Es lo que anuncia el poder lírico y la furiosa voz de Lariyah Kamila Perrin, frontwoman de 37 años y de orígen polaco, concretamente oriunda de la ciudad de Szczecin, cuna de Helena Majdaniec, la reina del twist polaco. Actualmente vive en Elgin, localidad ubicada en el condado de Kane, Illinois (USA), más conocida por su arquitectura histórica y sus monumentos de la época victoriana.

Lariyah es una mujer de intensa actividad profesional. Es la vocalista de la banda de dark blues rock DieveNoire, formada además por Erik Michael tocando la guitarra principal, Aaron Esquitin en la batería y Josh Perrin en el bajo. Sus dos sencillos lanzados hasta el momento, These Boots Are Made For Walkin y Gunslinger son los avances de su próximo álbum debut que verá su pista de salida a principios de 2025.

Al margen de la música, Lariyah es una célebre artista del tatuaje de alta calidad. Posee su propio estudio denominado Iron Wings Arts donde se pueden ver algunos de sus tatuajes más impresionantes. Lariyah es también una gran aficionada al Fitness (su figura lo acredita) y al universo de Harley Davidson.

De hecho su moto, con alas de húsar de pluma detrás del asiento, y aparece en uno de los videos, concretamente el que hace referencia al sencillo These Boots Are Made For Walkin, cover original de la canción homónima de Nancy Sinatra, hija de Frank Sinatra.

Aunque Lariyah Perrin lleva varios años viviendo en Estados Unidos, ella está muy apegada a su paìs de origen, Polonia, y como no a sus tradiciones, por ejemplo a todo aquello que hace referencia a los llamados húsares alados, uno de los grandes orgullos del país, siendo éstos muy recordados durante el Día de la Independencia Nacional de Polonia.

Os dejo pues con esta extraordinaria voz cuyos registros diamantinos os elevarán hasta el Walhalla, el hogar eterno de los héroes legendarios.

Escucha aquí los dos sencillos de DieveNoire