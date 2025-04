These New Puritans estrenan el impactante video de «A Season In Hell» con Alexander Skarsgård

La banda británica These New Puritans ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo A Season In Hell, acompañado de un videoclip protagonizado por el aclamado actor Alexander Skarsgård. Publicado el 29 de abril de 2025, este trabajo forma parte de su próximo álbum Crooked Wing, que verá la luz el 23 de mayo a través del sello Domino. El video, dirigido por la fotógrafa y su colaboradora habitual Harley Weir, combina una estética distópica con una narrativa visualmente sobrecogedora que refuerza la intensidad sonora de la banda.

El sencillo A Season In Hell destaca por su ambiciosa producción, que incluye dos órganos, dos sopranos y «doscientos tambores», según describe Jack Barnett, uno de los hermanos que lideran la banda. En sus propias palabras, la canción evoca imágenes de «maquinaria inhumana, cadenas enormes, poleas y engranajes rechinantes». Este enfoque monumental se ve reflejado en el videoclip, donde Skarsgård ofrece una actuación magnética que George Barnett, hermano de Jack, describe como «de alto riesgo, totalmente controlada y de otro mundo». La colaboración con Weir, amiga de la banda desde la adolescencia, aporta una dimensión visual única, marcada por su estilo característico que fusiona lo bello con lo inquietante.

El lanzamiento de A Season In Hell llega tras los sencillos previos Bells e Industrial Love Song, este último con la participación de Caroline Polachek, quien también aparece como invitada de These New Puritans en Crooked Wing. El álbum cuenta con un elenco ecléctico de colaboradores, incluyendo al veterano contrabajista de jazz Chris Laurence, lo que subraya la reputación de These New Puritans por desafiar géneros y convenciones. Producido por Jack Barnett junto al pionero de Bark Psychosis, Graham Sutton, y con George Barnett como productor ejecutivo, Crooked Wing promete ser una obra que oscila entre lo brutal y lo sublime.

Además del estreno del sencillo, These New Puritans anunciaron una gira por Reino Unido y Europa para octubre y noviembre de 2025, con paradas en ciudades como Riga, Milán, París y Londres. Los fans que reserven Crooked Wing en cualquier formato desde la tienda oficial de la banda podrán acceder a una preventa de entradas a partir del 1 de mayo. La banda también celebrará el lanzamiento del álbum con un concierto especial, ya agotado, en Londres el 12 de junio.

El video de A Season In Hell ha generado revuelo en redes sociales, con publicaciones de medios como Vogue Magazine, Stereogum y Clash Magazine destacando la colaboración con Skarsgård, conocido por sus papeles en The Northman y Infinity Pool. Además, la prensa especializada ha elogiado la capacidad de la banda para seguir reinventándose, consolidando su lugar como una de las propuestas más visionarias de la música experimental británica.

La trayectoria innovadora de These New Puritans

Formada en Southend-on-Sea, Inglaterra, en 2006, These New Puritans es una banda liderada por los hermanos Jack y George Barnett, cuya música ha desafiado constantemente las etiquetas de género. Con una carrera que abarca casi dos décadas, el grupo se ha ganado un lugar en la vanguardia de la música experimental, fusionando elementos de post-punk, electrónica, música clásica y art-rock. Su discografía refleja una evolución audaz, marcada por una ambición sonora y una estética conceptual que los distingue en el panorama musical.

Su debut, Beat Pyramid (2008), introdujo un sonido angular y visceral influenciado por el post-punk y el dance-punk, con canciones como Elvis que captaron la atención de la crítica. Dos años después, Hidden (2010) marcó un giro radical, incorporando orquestaciones, percusiones marciales y una narrativa casi cinematográfica, ganándose elogios como uno de los álbumes más innovadores de la década. En 2013, Field of Reeds exploró territorios más introspectivos, con arreglos minimalistas y texturas inspiradas en la música contemporánea, consolidando su reputación como pioneros. Inside the Rose (2019) continuó su exploración de paisajes sonoros etéreos y ritmos complejos, mientras que su próximo lanzamiento, Crooked Wing (2025), promete llevar su visión aún más lejos con colaboraciones de artistas como Caroline Polachek.

A lo largo de su carrera, These New Puritans han colaborado con figuras como David Tibet de Current 93 y han trabajado con productores de renombre como Graham Sutton. Su enfoque interdisciplinario, que incluye colaboraciones con artistas visuales como Harley Weir, refuerza su estatus como creadores de experiencias artísticas completas. Con una gira europea en el horizonte y un nuevo álbum en camino, la banda sigue demostrando que la experimentación no tiene límites.

