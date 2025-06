Thom Yorke estrena un evocador video para «Dialing In», tema principal de la serie «Smoke»

Thom Yorke, líder de Radiohead y The Smile, ha lanzado un nuevo video para su single Dialing In, tema principal de la serie de Apple TV+ Smoke, que se estrena el 27 de junio de 2025. El video, dirigido por el artista visual Weirdcore, colaborador habitual de Yorke, presenta imágenes surrealistas que se entrelazan con escenas de la serie protagonizada por Taron Egerton. La canción, originalmente interpretada en vivo como Gawpers desde 2019, fue adaptada para reflejar los temas de suspense del drama sobre incendios provocados en el noroeste del Pacífico. Dialing In ya está disponible en plataformas de streaming, destacando por su atmósfera etérea y melancólica, marca distintiva del estilo de Yorke.

Un video surrealista que complementa Smoke

El video de Dialing In, estrenado el 24 de junio de 2025, combina la estética glitch y psicodélica de Weirdcore con fragmentos de Smoke, creando una experiencia visual que evoca una cinta de celuloide quemándose. Weirdcore, conocido por su trabajo con Aphex Twin, Tame Impala y los álbumes de The Smile como Cutouts (2024), aporta un enfoque experimental que resuena con la narrativa introspectiva de la serie. Taron Egerton, protagonista de Smoke, aparece en el video, integrando la música de Yorke con la trama de detectives y arsonistas. Según Dennis Lehane, creador de la serie, la colaboración con Yorke fue un honor comparable a trabajar con figuras como Clint Eastwood o Martin Scorsese, destacando cómo Dialing In captura la esencia del show.

De Gawpers a Dialing In: Una evolución musical

Dialing In tiene sus raíces en Gawpers, una pieza que Thom Yorke presentó en 2019 durante actuaciones en la Philharmonie de Paris junto al dúo de pianistas Katia y Marielle Labèque. Aunque nunca se lanzó oficialmente hasta ahora, Yorke refinó la pista para alinearla con los temas de Smoke, incorporando campanas frágiles y una atmósfera inquietante que evoca un fuego latente. La canción, descrita como una mezcla de electrónica melancólica y la voz distintiva de Yorke, está disponible en streaming, incluyendo una versión en Dolby Atmos. Este lanzamiento llega tras el álbum colaborativo Tall Tales con Mark Pritchard y el trabajo de The Smile en 2024, consolidando un año prolífico para el músico.

Thom Yorke: Un innovador del rock y la experimentación sonora

Thom Yorke, nacido en 1968 en Wellingborough, Inglaterra, es una figura icónica del rock alternativo como líder de Radiohead, banda formada en 1985 que revolucionó la música con álbumes como OK Computer (1997) y Kid A (2000). Con nueve discos, Radiohead ha explorado desde el rock visceral hasta la electrónica experimental, ganando elogios por su innovación. En 2019, Yorke co-fundó The Smile con Jonny Greenwood y Tom Skinner, lanzando A Light for Attracting Attention (2022), Wall of Eyes (2024) y Cutouts (2024), que muestran su versatilidad en un formato más libre. Además, Yorke ha destacado en proyectos en solitario como The Eraser (2006) y bandas sonoras como Suspiria (2018) y Confidenza (2024), consolidándose como un artista que desafía géneros.

La carrera de Yorke se caracteriza por su inquietud creativa y su capacidad para fusionar lo emocional con lo avant-garde. Sus colaboraciones con productores como Nigel Godrich y artistas visuales como Weirdcore han ampliado los límites de la música y el arte visual. Con Dialing In, Yorke refuerza su talento para crear paisajes sonoros que complementan narrativas cinematográficas, mientras mantiene su relevancia en la escena global. Aunque los fans de Radiohead esperan noticias de un posible regreso, Yorke sigue explorando nuevos territorios con The Smile y proyectos como Smoke, demostrando que su creatividad no tiene límites.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.