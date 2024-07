«Thought You Were Waving»: el nuevo himno de Militarie Gun para 2024

Militarie Gun ha lanzado su primer sencillo de 2024, Thought You Were Waving, acompañado de un video musical. En el video, los miembros de la banda realizan sus actividades diarias mientras el caos se desata a su alrededor.

Este sencillo llega después de que la banda grabara Gun Under The Gun (GUG) para la banda sonora del videojuego WWE 2K24, seleccionada por Post Malone. La canción, influenciada por el tema clásico de Motörhead para Triple H, fue creada en solo 24 horas.

En enero, Militarie Gun lanzó Life Under the Sun, una reimaginación de canciones de su álbum de 2023 Life Under The Gun, con colaboraciones de Manchester Orchestra, Bully y Mannequin Pussy.