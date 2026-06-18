Tiny Habits han anunciado Keepers, su segundo álbum (28 de agosto, Mom+Pop Music), y lo han hecho con «Anything He Was», una balada a tres voces que suma una cuarta: la de Matty Healy, de The 1975. No es la primera vez que sus caminos se cruzan. Y esa es la parte de la noticia que la hace aún más interesante.

La canción que vino después de una versión compartida de James Taylor

En noviembre de 2025, Healy sacó la guitarra acústica en su TikTok y, junto a Tiny Habits, versionó «Carolina In My Mind» de James Taylor. No fue un cruce casual: Taylor es, según ha contado su pareja Gabbriette, el artista favorito de Healy, y Tiny Habits habían sido sus teloneros en una gira reciente. El propio trío, además, se hizo viral hace años versionando «Somebody Else» de The 1975, así que el círculo ya se había cerrado una vez antes de «Anything He Was».

Visto con esa perspectiva, la participación de Healy en el nuevo single no es un fichaje puntual de cara al lanzamiento, sino la consecuencia lógica de una afinidad que ya se había puesto a prueba en directo. Mientras Healy mantiene a The 1975 en pausa (su última gira terminó en marzo de 2024 y solo han tocado una vez desde entonces, en Glastonbury 2025) mientras preparan lo que su mánager ha descrito como un álbum «extraordinario», esta colaboración llega como uno de los pocos lugares donde se puede escuchar su voz este año.

Tres voces, una herida concreta

«Anything He Was» habla de la soledad muy específica de competir con una ausencia. «Hablamos de una soledad concreta, provocada por el descontento de otra persona», ha explicado la banda. «Usan tu presencia constantemente para llenar un hueco que solo podría llenar alguien que ya no está ahí. Sabiéndolo en el fondo, lo sigues intentando: apareces, los haces reír, eres cercano con ellos».

Musicalmente, Healy no llega para protagonizar nada: se integra en el armazón de armonías a tres voces que ya define a Cinya Khan, Judah Mayowa y Maya Rae, aportando lo que la propia banda ha descrito como un giro melódico que le da al tema «una textura y una perspectiva nuevas» en el segundo verso. El resultado es una producción firmada por Philip Weinrobe (conocido por su trabajo con Adrianne Lenker), Ryan Linvill y Jeremy Schmetterer, grabada entre Los Ángeles, Nueva York y sesiones en el Outlier Inn del Hudson Valley.

«Anything He Was» es el segundo adelanto de Keepers tras «Right In Front Of Me», publicado a principios de año. El disco se edita el 28 de agosto vía Mom+Pop Music.

Tiny Habits: el trío que se hizo viral versionando a The 1975

Tiny Habits nacieron en Boston, formados en Berklee por Cinya Khan, Judah Mayowa y Maya Rae, y construyeron su público inicial casi sin discografía propia: subiendo a redes sociales versiones a tres voces de canciones ajenas, entre ellas la ya mencionada «Somebody Else» de The 1975. Ese boca a boca digital se tradujo en 2024 en All For Something, su álbum de debut, un disco de folk-pop acústico que les valió portada en NME y, sobre todo, una agenda de directos que pocos debutantes consiguen: teloneros de Noah Kahan, Gracie Abrams, Sarah McLachlan y James Taylor.

Esas giras no fueron solo currículum: ahí nació la relación con Taylor que llevó a la versión compartida con Healy, y de ahí a «Anything He Was». Keepers llega así como la confirmación de que dos años de teloneo de lujo han dejado algo más que contactos: una red de afinidades reales que ahora se cuela en el propio disco.

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