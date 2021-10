Tom Meighan debuta en solitario con «Would You Mind»

Artista

Tom Meighan

¿Por qué es noticia?

El ex-cantante de Kasabian ha compartido Would You Mind, su primer single como solista en formato de descarga gratuita debido a la «increíble respuesta» que tuvo el teaser que publicó en las redes sociales. y del que os hablamos aquí.

Sobre la canción

Al respecto del lanzamiento, Meighan ha asegurado que ‎»no planeaba publicarla hasta el próximo año, pero debido a una respuesta tan increíble en las redes sociales, he decidido ponerla a disposición y de forma gratuita para cualquiera que quiera escucharla. Además, quiero agradecer el abrumador amor y apoyo. Me siento verdaderamente honrado. Esta canción es mi regalo para vosotros, para cualquiera que esté luchando de la manera que sea. Pide ayuda. No lo hice, pero desearía haber hecho. Esperemos que esta canción te dé el coraje para tender la mano».

Tom Meighan – Would You Mind

Sobre Tom Meighan

‎Tom Meighan, nacido el 11 de enero de 1981, es un cantante y músico inglés, más conocido como el ex vocalista principal de Kasabian. Tras ser expulsado de la banda, lanza en 2021 su carrera en solitario.

Fuente: Apple Music

