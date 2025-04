Tom Odell estrena «Don’t Let Me Go», una balada que desgarrará tu corazón

Tom Odell ha regresado con Don’t Let Me Go, un single que destila emoción cruda y reafirma su maestría en las baladas introspectivas. Grabada en los icónicos estudios RAK de Londres, esta canción es el primer adelanto de un esperado álbum, aún sin título ni fecha confirmada, y llega acompañada de un video musical que intensifica su impacto.

Don’t Let Me Go es una meditación sobre el amor frágil, con acordes de guitarra suaves, percusión delicada y el piano característico de Odell. Su voz, cargada de vulnerabilidad, navega letras que capturan la desesperación de aferrarse a una relación en un mundo caótico. Frases como “Don’t let me go/ I won’t let you go” resuenan con una intensidad universal mientras evoca una asfixia emocional que golpea duro a quien escucha.

El video, dirigido por Mathias Gilay, alterna imágenes de Odell y su banda en tonos azul oscuro con flashbacks de una pareja al borde del colapso, con un simbolismo visual amplifica la narrativa de soledad.

El lanzamiento coincide con la gira de Odell como telonero de Billie Eilish en Europa, con paradas en Oslo, Copenhague y Berlín, y su propio Don’t Let Me Go Tour, una serie íntima que arranca el 12 de mayo en Washington, D.C., y llegará a Barcelona el 11 de junio. En resumen, Don’t Let Me Go es Tom Odell en su esencia: honesto, desgarrador y profundamente humano. Escúchala y prepárate para sentir.

Tom Odell: Una trayectoria de emoción al piano que conquista el mundo

Tom Odell, nacido el 24 de noviembre de 1990 en Chichester, Reino Unido, es un cantautor cuya voz emotiva y melodías al piano han cautivado a millones de fans. Descubierto por Lily Allen en 2012, su carrera despegó con el EP Songs from Another Love, que incluyó el éxito Another Love. Este tema, con más de un billón de streams en Spotify, marcó su debut y lo llevó a ganar el BRIT Critics’ Choice Award en 2013, siendo el primer hombre en recibirlo tras artistas como Adele y Florence and the Machine.

Su álbum debut, Long Way Down (2013), alcanzó el número 1 en Reino Unido, destacando por temas como Grow Old With Me y Can’t Pretend, que aparecieron en series como The Blacklist y películas como The Fault in Our Stars. Le siguieron Wrong Crowd (2016), con singles como Magnetised, y Jubilee Road (2018), inspirado en sus experiencias personales. En 2021, Monsters exploró sonidos electrónicos, mientras que Best Day of My Life (2022) abrazó un minimalismo inspirado por Philip Glass y Erik Satie. Su último álbum, Black Friday (2024), incluye colaboraciones como Butterflies con AURORA.

Con 30.3 millones de oyentes mensuales en Spotify y un estilo que fusiona pop, indie y rock, Odell ha colaborado con artistas como Alice Merton y Tiësto, y su música ha sonado en campañas de Burberry y John Lewis. Su reciente single Don’t Let Me Go (2025) anticipa un nuevo capítulo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.