Tom Rasmussen y Self Esteem lanzan «Rescue Me»: un viaje emocional a través de la amistad

Tom Rasmussen y Self Esteem han colaborado en el emotivo sencillo Rescue Me, que forma parte del nuevo álbum de Rasmussen, Live Wire, en el que explora las complejidades de la amistad en el mundo moderno.

El nuevo sencillo Rescue Me de Tom Rasmussen y Self Esteem es una poderosa reflexión sobre la amistad y las estructuras que influyen en nuestras vidas. Inspirado en las experiencias personales de ambos artistas, la canción aborda temas como el capitalismo y la heteronormatividad. Rasmussen comentó: «Quizás todos necesitamos un poco de rescate de las estructuras que parecen apoderarse de nuestras vidas cuando no estamos mirando».

El video musical, dirigido por Vic Lentaigne, muestra escenas íntimas de la relación entre Rasmussen y Self Esteem en un dormitorio, donde discuten sobre sus vidas amorosas y dan opiniones sinceras sobre moda. Self Esteem expresó su entusiasmo por la colaboración: «Como gran fan, fue un honor ser invitada a participar en esta hermosa canción».

El sencillo forma parte del álbum Live Wire de Rasmussen, que promete ser una exploración profunda de las relaciones humanas y las emociones que las acompañan. La colaboración con Self Esteem añade una capa adicional de autenticidad y conexión emocional.

Tom Rasmussen es conocido por su enfoque único en la música pop, combinando letras introspectivas con melodías pegajosas. Su álbum debut, First Comes the Night, recibió elogios por su honestidad y profundidad emocional. Self Esteem, el proyecto de Rebecca Lucy Taylor, ha sido aclamado por su capacidad para abordar temas personales y sociales con una perspectiva fresca y audaz. Su álbum Prioritise Pleasure fue un éxito crítico y comercial, consolidando su lugar en la escena musical contemporánea.