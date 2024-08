Tom Waits lanza versión inédita de «Get Behind the Mule»

Tom Waits ha compartido una versión inédita de Get Behind the Mule, canción que originalmente apareció en su álbum ganador del Grammy de 1999, Mule Variations. Esta nueva versión se lanza para conmemorar el 25º aniversario del LP. Waits describe estas canciones como “surrurales”, una mezcla entre lo surrealista y lo rural.

Desde el lanzamiento de su último álbum en 2011, Bad as Me, y su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll ese mismo año, Waits ha continuado su carrera como actor en películas como Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson y The Ballad of Buster Scruggs de los hermanos Coen, mientras prosigue su sequía como compositor.

Su próximo proyecto es un papel como protagonista en la película de Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother, pero esperemos que en algún momento también nos ofrezca novedades musicales.