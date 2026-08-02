Tom Waits acaba de publicar “The Fly”, una pieza de spoken word que llega como cara B de “Boots on the Ground”, su colaboración con Massive Attack, y que confirma que el silencio discográfico de Waits, lejos de ser definitivo, se ha convertido en un goteo tan escaso como memorable.

La noticia llega apenas unos meses después de que Massive Attack y Waits sorprendieran a medio planeta con su single conjunto, un tema que ya comentamos en su momento y que puedes recuperar en nuestro repaso al regreso incendiario de la banda británica. “The Fly” no es una canción al uso: es un monólogo hablado, cargado del humor negro y la voz de gravilla que han hecho de Waits una de las figuras más inconfundibles de la música contemporánea.

La mosca que Tom Waits convirtió en literatura

En “The Fly”, Waits recupera su vieja costumbre de encontrar poesía en lo más ínfimo. El texto, recitado más que cantado, ofrece una suerte de elegía irónica hacia el insecto más despreciado del reino animal, con ese tono entre compasivo y sarcástico que ha definido buena parte de su obra desde los años ochenta. No hay estribillo ni melodía convencional: hay ritmo, hay pausas y hay ese timbre de voz que parece haber tragado gravilla y whisky a partes iguales.

Sobre el origen de la pieza, el propio Waits explicó en un comunicado: «Hoy, como en todos los ayeres de la humanidad, este tipo de canción nunca pasará de moda. La necedad del hombre es un festín para las moscas». La frase resume bien el tono del tema: una mirada entre resignada y divertida sobre la condición humana, disfrazada de tributo a un bicho que nadie echa de menos.

El tema fue coescrito por Waits junto a su esposa e inseparable colaboradora, Kathleen Brennan, y grabado por Karl Derfler, técnico habitual en sus producciones desde hace años. Un adelanto de la pieza circulaba desde hacía meses, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha compartido la versión completa, de poco más de cuatro minutos, acompañada de un lyric video animado obra de su hijo, Casey Waits, que ilustra al protagonista insecto con el mismo trazo desgarbado que define la estética visual de la familia.

De «Boots on the Ground» al insecto más incómodo del pop

Para entender “The Fly” hay que remontarse a abril, cuando Massive Attack rompieron seis años de silencio con “Boots on the Ground”, una canción de protesta que marcó, además, la primera grabación original de Waits desde hacía más de una década. Aquel single, con mensaje político directo y un vídeo tan crudo como incómodo, se convirtió en uno de los regresos más comentados del año, y muy poco después la propia banda volvía a la actualidad informativa por motivos bien distintos, como recogimos en nuestra crónica sobre la investigación abierta contra Massive Attack en Singapur.

“The Fly” llega ahora como el complemento perfecto de aquella historia: si “Boots on the Ground” era la rabia, “The Fly” es el sarcasmo que la sostiene. Ambos temas conviven en un mismo vinilo de doce pulgadas, pensado como objeto solidario más que como simple producto discográfico, y confirman que la vuelta de Waits a la actividad no ha sido un espejismo puntual, sino el inicio de una segunda vida creativa (aunque sea a cuentagotas).

Quince años después de Bad As Me: la trayectoria de un cronista de perdedores

Tom Waits construyó su leyenda a base de personajes marginales, pianos desafinados y una voz que parecía salida de un bar de carretera a las tres de la madrugada. Desde Closing Time (1973) hasta la trilogía que lo consagró como referente indiscutible del rock alternativo (Swordfishtrombones, Rain Dogs y Franks Wild Years), Waits construyó un universo sonoro propio, después ampliado con discos tan influyentes como Bone Machine o Mule Variations, este último ganador de un Grammy y origen de piezas que CrazyMinds ya ha repasado, como la versión inédita de “Get Behind the Mule” que el propio artista rescató del olvido hace un tiempo. Su último álbum de estudio, Bad As Me, se publicó en 2011, y desde entonces Waits ha dosificado sus apariciones públicas con la misma parquedad con la que dosifica las palabras en sus canciones, alternando proyectos cinematográficos (recientemente pudimos verlo en Father Mother Sister Brother, la película de Jim Jarmusch) con esporádicos rescates de archivo.

Esa escasez es precisamente lo que convierte cada movimiento de Waits en un acontecimiento. “The Fly” no es un simple descarte de estudio: es la confirmación de que la colaboración con Massive Attack no fue un capricho aislado, sino la puerta de entrada a un Waits todavía dispuesto a experimentar con la palabra hablada, el humor negro y las minucias del mundo natural, esta vez con una mosca doméstica como protagonista involuntaria.

Un vinilo solidario ilustrado por su hijo Casey

“Boots on the Ground” y “The Fly” compartirán soporte físico en un vinilo de doce pulgadas de 180 gramos bajo el sello PIAS, en tres colores distintos (rojo, blanco y azul) asignados al azar entre las copias, y con una edición pensada bajo criterios de sostenibilidad ambiental. Lo más llamativo, sin embargo, es su carácter benéfico: la recaudación del disco se destinará a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos civiles y el activismo comunitario, una decisión compartida por Massive Attack y por el propio matrimonio Waits/Brennan.

El single ya está disponible en todas las plataformas de streaming, mientras que la edición física en vinilo llegará el próximo 4 de septiembre. Para los seguidores más veteranos de Waits, el lanzamiento supone además una rareza dentro de su discografía: pocas veces una pieza exclusivamente hablada, sin firma melódica convencional, ha tenido una distribución tan amplia ni una acogida mediática tan inmediata.

Con “The Fly”, Tom Waits demuestra que quince años sin publicar un álbum de estudio no han mermado ni su curiosidad ni su capacidad de sorprender con lo más pequeño. Una mosca, un puñado de frases y esa voz inconfundible bastan para recordar por qué sigue siendo una de las voces más singulares de la música norteamericana.

▶ “The Fly” — Tom Waits | 31 de julio de 2026 | PIAS

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