TOMORA despierta con «Ring The Alarm»: la unión inesperada de AURORA y Tom Rowlands

La escena electrónica y alternativa acaba de recibir un golpe de frescura con la aparición de TOMORA, el nuevo proyecto conjunto de AURORA y Tom Rowlands, miembro de The Chemical Brothers. La noticia, confirmada tras semanas de especulación en los carteles de festivales como Coachella y Øya, se materializa con el lanzamiento de su primer single Ring The Alarm. El tema arranca con un zumbido digital que desemboca en un bombo hipnótico, sobre el que la voz de AURORA se despliega con fuerza, repitiendo el mantra que da título a la canción. El videoclip, dirigido por Adam Smith —colaborador habitual de los Chemical y también de la cantante noruega—, refuerza la estética vibrante con una paleta dominada por el negro y el rosa intenso, situando a AURORA en el centro de un universo visual psicodélico.

La química entre ambos artistas no es nueva. AURORA ya había prestado su voz al álbum No Geography de The Chemical Brothers en 2019, y desde entonces la relación creativa se ha intensificado. En 2024, Rowlands produjo parte del disco What Happened To The Heart de la noruega, en el que ella misma le pidió —con humor surrealista— que “vomitara” su estilo sobre las canciones. Ahora, con TOMORA, ambos buscan consolidar esa complicidad en un proyecto que se presenta como banda, más allá de dos nombres individuales. Según declaraciones recogidas por NME, la intención es dar vida a “un sentimiento musical compartido”, una especie de criatura híbrida que se alimenta de la energía visceral de la electrónica y la sensibilidad melódica del pop alternativo.

El debut de TOMORA no se limita al estudio: el dúo ya tiene confirmadas actuaciones en festivales de gran calibre como Down The Rabbit Hole y Øya, además de su esperado paso por Coachella. La expectación es alta, y los medios especializados ya han señalado que esta alianza podría convertirse en uno de los proyectos más estimulantes de la temporada, al reunir dos universos creativos que rara vez se cruzan en la industria.

AURORA: la voz etérea que conquistó el pop alternativo

La carrera de AURORA comenzó en Bergen, Noruega, donde publicó su primer EP Running with the Wolves en 2015. Su estilo, marcado por una mezcla de pop electrónico, folk nórdico y una sensibilidad lírica profundamente emocional, llamó rápidamente la atención de la crítica internacional. En 2016 lanzó su debut largo All My Demons Greeting Me as a Friend, un disco que la consolidó como una de las voces más singulares de su generación. Con canciones como Conqueror y Warrior, AURORA demostró que podía combinar melodías accesibles con un trasfondo poético y espiritual. Su segundo álbum, Infections of a Different Kind (Step 1), publicado en 2018, abrió una nueva etapa más experimental, mientras que A Different Kind of Human (Step 2) en 2019 profundizó en su exploración de temas sociales y ambientales, convirtiéndola en una artista comprometida con causas globales.

El salto definitivo llegó con The Gods We Can Touch en 2022, un álbum que expandió su alcance internacional y la llevó a girar por Europa y América con gran éxito. En 2024, AURORA presentó What Happened To The Heart, un trabajo más introspectivo y visceral, en el que colaboró con Tom Rowlands en la producción. Su discografía refleja una evolución constante: de la inocencia luminosa de sus primeros años a una madurez artística que combina espiritualidad, política y experimentación sonora. Además, su participación en bandas sonoras y colaboraciones con artistas de distintos géneros —desde la electrónica de The Chemical Brothers hasta proyectos más folk— han reforzado su reputación como una creadora versátil y visionaria.

The Chemical Brothers: pioneros de la electrónica que siguen marcando el ritmo

Formados en Manchester en los años noventa, The Chemical Brothers —integrados por Tom Rowlands y Ed Simons— son considerados pioneros del big beat y la electrónica contemporánea. Su debut Exit Planet Dust (1995) marcó el inicio de una carrera que redefinió la música de club y la llevó a las grandes audiencias. Con discos como Dig Your Own Hole (1997) y Surrender (1999), el dúo se convirtió en referente mundial gracias a himnos como Block Rockin’ Beats y Hey Boy Hey Girl. A lo largo de los años, han mantenido una reputación impecable por su capacidad de reinventarse sin perder su esencia, como demuestran trabajos posteriores como Born in the Echoes (2015) y No Geography (2019), este último ganador de un Grammy al Mejor Álbum Dance/Electrónico.

La fuerza de The Chemical Brothers reside tanto en su producción de estudio como en sus espectaculares directos, donde la música se fusiona con un despliegue visual hipnótico. Su influencia ha sido decisiva para generaciones de productores y DJs, y su capacidad de colaborar con artistas de distintos géneros —desde AURORA hasta Beck o Q-Tip— ha mantenido su propuesta fresca y relevante. Con más de tres décadas de trayectoria, el dúo sigue encabezando festivales y llenando estadios, demostrando que su visión de la electrónica como experiencia total sigue vigente. La creación de TOMORA confirma que Rowlands no ha perdido el apetito por explorar nuevas alianzas y expandir los límites de su sonido.

