Tori Amos comparte «Spies», nuevo adelanto de su próximo disco

Tori Amos

¿Por qué es noticia?

La artista ha estrenado una nueva canción llamada Spies, que es el segundo adelanto tras Speaking With Trees de su proximo álbum, Ocean To Ocean.

Sobre la canción

Según la autora, la canción trata sobre su experiencia «tratando de salir de un lugar muy oscuro y ser capaz de lidiar con sueños muy negativos, siendo consciente de que son benevolentes. En esta canción, exploro la idea de que desde Cornwall a Londres, desde Aberdeen hasta Dublín, en todas esas islas hay unos seres con buenas intenciones que tratan de ayudar y proteger a la gente que no es capaz de dormir debido a sus terrores nocturnos. Hubo una semana en la que Tash no paraba de tener pesadillas y eso me inspiró a componer algo que le hiciese reír».

Tori Amos – Spies

Sobre el disco

Este nuevo trabajo, que saldrá a la venta el próximo 29 de octubre a través de Decca Records, es el primer trabajo de Amos desde su Native Invader de 2017.

Sobre Tori Amos

Los 90 le hicieron en seguida un hueco en su escena alternativa. Su sello musical intimista y su pericia como pianista rock le dieron un carácter que nadie tenía en una década decididamente guitarrera, y embaucó a todos cuando versionó Smells Like Teen Spirits de Nirvana en el 91, a piano y voz. Sus inicios en el negocio fueron un pequeño incendio que ella ha alimentado con una carrera inquieta, metiendo las manos en todas las músicas que le han interesado y manteniendo a la audiencia expectante, avalada por excelentes canciones. Amos tiene ocho premios GRAMMY® encima del piano de su casa.

Descubre algunos de sus mayores éxitos

