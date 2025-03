Tortoise regresa con “Oganesson”: Una explosión sónica tras nueve años de silencio

Después de casi una década sin nuevas composiciones, los legendarios Tortoise han irrumpido en la escena con Oganesson, un single que marca el preludio de un nuevo capítulo en la historia de esta icónica banda de post-rock. El lanzamiento llega justo a tiempo para su actuación en el festival Big Ears en Knoxville, y ha sido recibido con entusiasmo por medios de todo el mundo. Si pensabas que el experimentalismo de Tortoise ya había alcanzado su cima, prepárate: Oganesson demuestra que aún tienen mucho que decir, y lo dicen con una fuerza hipnótica.

Formada en Chicago en los años 90, Tortoise se consolidó como una fuerza visionaria en el underground experimental, fusionando jazz, rock, electrónica y minimalismo en obras maestras como TNT (1998) y Millions Now Living Will Never Die (1996). Su último álbum, The Catastrophist (2016), nos dejó con ganas de más, y ahora, con Oganesson, el quinteto —compuesto por Jeff Parker (guitarra), Dan Bitney (sintetizadores), Douglas McCombs (bajo), John Herndon (percusión y electrónica) y John McEntire (batería)— vuelve a encender la chispa. Grabado en sesiones entre Los Ángeles, Portland y Chicago, con McEntire al mando de la producción y mezcla, este single es una muestra exquisita de su alquimia sonora, editada bajo los prestigiosos sellos International Anthem y Nonesuch Records.

Oganesson es, en esencia, una pieza que seduce con su calma inicial antes de sumergirse en un caos controlado mientras la banda sigue desafiando las expectativas con una mezcla de texturas orgánicas y electrónicas. El nombre Oganesson —inspirado en el elemento químico más pesado conocido— no es casualidad. Hay un peso emocional y sonoro en este tema que resuena con la historia de Tortoise: una banda que siempre ha jugado con la tensión entre lo etéreo y lo terrenal. Para los fans de toda la vida, es un recordatorio de por qué Tortoise definió el post-rock; para los nuevos oyentes, es una invitación irresistible a sumergirse en su universo.

Con un nuevo álbum en el horizonte, Oganesson no es solo un regreso: es una declaración. Tortoise no ha perdido su capacidad de sorprendernos, y este single es la prueba de que su legado sigue creciendo, nota a nota, estática a estática. Sube el volumen, cierra los ojos y déjate llevar por esta odisea sonora. El viaje apenas comienza.

