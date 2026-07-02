Tove Lo y Stromae han presentado el videoclip oficial de «des fleurs», su inesperada colaboración incluida en Estrus, el sexto álbum de estudio de la sueca, que llegará el 18 de septiembre vía Pretty Swede Records y Virgin Music Group. El vídeo, dirigido por el francés Melchior Leroux (responsable también de piezas para Théodora, Ayra Starr o Sébastien Tellier), traduce el peso emocional de la canción en una estética onírica e ilustrada, alejada del pop convencional que suele acompañar este tipo de lanzamientos.

La pieza abre con unas huellas caminando hacia una corona de flores, mientras un trío de piernas ataviadas con pantalones muy particulares entra en plano. Sobre el piano que inaugura la canción, Tove Lo aparece convertida en el rostro de una carta de naipes (con un corazón, cómo no) que empieza a colorearse poco a poco, hasta situarse en el centro de una flor rodeada de pretendientes marchando a su alrededor. El resultado recuerda, por momentos, a los primeros filmes coloreados a mano de Georges Méliès, mezclando animación con imagen real.

Con Estrus a pocas semanas de ver la luz, «des fleurs» ofrece una de las miradas más claras hasta ahora al universo que Tove Lo está construyendo junto a uno de los artistas más singulares del pop europeo.

Una flor entre lo onírico y lo carnal

El vídeo se apoya en un símbolo muy propio de Tove Lo: las huellas, presentes desde su Sunshine Kitty: Paw Prints Edition, que aquí funcionan como recordatorio de que, en cuestión de deseo, lo humano y lo animal no están tan alejados. Lejos de resultar explícito, el resultado es sorprendentemente romántico e idílico, casi como si Tove Lo y Stromae quisieran dejar claro que no hay pasión sin un poso de ternura antes, durante o después.

Esa dualidad conecta directamente con la letra de la canción «des fleurs», que combina versos muy directos con una producción que suena más a caricia que a asalto. La estética retro e ilustrada, con imágenes de síntesis y planos reales entrelazados, construye un universo romántico y surrealista en el que ambas voces se funden como si fueran apariciones.

Estrus, el disco donde Tove Lo vuelve al origen

«des fleurs» es una de las 13 canciones de Estrus (del latín, «estro», el celo de los mamíferos hembra), un título que ya avisa de las intenciones del disco. Tove Lo lo ha definido sin rodeos: «Estrus es un animal en celo. Es primario. Es mi mente y mi cuerpo queriendo cosas distintas, queriéndolo todo».

El álbum ha sido grabado junto a su colaborador habitual Ludvig Söderberg, además de Elvira Anderfjärd y Luka Kloser (este último, colaborador reciente de Addison Rae), y se ha gestado entre Los Ángeles, Estocolmo y el pequeño pueblo pesquero sueco donde Tove Lo pasaba los veranos de niña, el mismo lugar donde grabó parte de Dirt Femme. Volver allí, según ha contado la propia artista, le sirvió para reconectar con etapas muy concretas de su vida. Estrus será, de hecho, su primer álbum completo desde Dirt Femme (2022).

Sobre Tove Lo y Stromae

Tove Lo, seudónimo de Ebba Tove Elsa Nilsson, es una de las voces más influyentes del pop escandinavo desde su irrupción con «How Long» y otros temas que definieron su etapa más introspectiva. Su obra, marcada por una honestidad diarística sobre sexo, adicciones y vulnerabilidad, la ha convertido tanto en un referente generacional como en una compositora muy solicitada, algo que ya demostró en su reciente colaboración «Borderline».

Stromae, nombre artístico del belga Paul Van Haver, saltó a la fama mundial con «Alors on danse» (2010) y confirmó su estatus con «Papaoutai» y «Formidable». Tras su regreso en 2022 con el sencillo «Santé» y el álbum Multitude, el artista ha ido ampliando su radio de acción como productor, diseñador y colaborador ocasional de otros artistas, un terreno en el que «des fleurs» se convierte en su cruce más inesperado con el pop nórdico.

▶ Estrus — Tove Lo | 18 de septiembre de 2026 | Pretty Swede Records / Virgin Music Group

¿Qué te parece este cruce entre Tove Lo y Stromae? ¿Encaja «des fleurs» con lo que esperabas de Estrus? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.