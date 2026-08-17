Hay promesas que se cumplen rápido y otras que necesitan casi un año de espera. La de Townies pertenece al segundo grupo. El trío formado por Tom Lynch, Chris Magnani y Nolan Melia acaba de publicar “Wednesday”, una canción que llevaban gestando desde que Wednesday lanzó su tema “Townies” el año pasado. El resultado es, como no podía ser de otra manera, un cruce de nombres que se ha convertido en uno de los gestos más simpáticos de la escena indie/emo reciente.

Una promesa lanzada al aire que por fin aterriza

La historia empieza en septiembre de 2025, cuando Wednesday publicó su álbum Bleeds (Dead Oceans) y con él la canción “Townies”, uno de los cortes más aclamados del disco y presente en varias listas de mejores canciones del año. Poco después de aquel lanzamiento, Townies escribieron en redes algo parecido a un aviso: tenían intención de devolver el guiño con una canción propia titulada, cómo no, “Wednesday”. Casi un año después, la promesa se ha cumplido: el 12 de agosto de 2026 (un miércoles, por supuesto) vio la luz el single, grabado con el productor Billy Mannino (conocido por su trabajo con Oso Oso y Macseal) y acompañado de un videoclip dirigido por Zach Miller.

Townies, el trío que lleva años puliendo su emo de barrio

Townies nacieron en Boston y hoy operan desde Los Ángeles, moviéndose en el circuito DIY del emo y el pop punk con influencias del midwest emo de la década pasada. Su discografía se ha construido paso a paso desde 2018: primero singles y EPs cortos como Such & Spit o Duck Game, después trabajos de mayor recorrido como The Broc EP (2022) y Of This I Am Certain (2024), hasta llegar a su EP más reciente, Speak With Your Chest, publicado en julio de 2025 a través de Brain Synthesizer. Es una banda que ha construido su identidad en salas pequeñas y giras de circuito independiente, sin grandes titulares, pero con una base de seguidores fiel que conoce bien su sonido de riffs contundentes y estribillos melódicos.

Esa trayectoria discreta es justo lo que hace más llamativo el gesto de “Wednesday”. Townies no necesitaban este cruce para sobrevivir ni para sumar seguidores, pero decidieron dedicarle casi un año a devolver el favor a una banda que, en 2025, se convirtió en una de las más comentadas del rock alternativo estadounidense gracias a Bleeds. El resultado es una canción que funciona en dos planos: como pieza autónoma dentro del catálogo de Townies, y como parte de una conversación musical entre dos bandas que, sin haber colaborado nunca formalmente, se han terminado citando la una a la otra por partida doble.

¿Qué esconde “Wednesday”? Guitarras contundentes y un guiño directo

Musicalmente, “Wednesday” se mueve en terreno reconocible para quien siga a Townies: riffs de guitarra densos, una progresión melódica que va ganando tensión y un estallido final más ruidoso y frenético, en la línea del emo más físico y directo. En el vídeo, dirigido por Zach Miller, la banda no esconde el motivo detrás de la canción: es, literalmente, la respuesta prometida a “Townies”.

Al otro lado del espejo está la canción que lo originó todo. Karly Hartzman, cantante de Wednesday, explicó que “Townies” nació de una experiencia cercana: la de una amiga señalada y humillada por rumores sobre su vida sexual durante la adolescencia. Hartzman reconoció que, en esos casos, uno acaba siendo «más defensivo con tu amiga que contigo misma», una idea que atraviesa toda la letra del tema. Ese contexto, mucho más serio que el juego de nombres que ha generado después, es parte de por qué “Townies” caló tan hondo el año pasado.

Wednesday, de proyecto en solitario a referencia del rock alternativo actual

Wednesday empezó en 2017 como el proyecto en solitario de Karly Hartzman en Asheville (Carolina del Norte), inspirado en parte por su descubrimiento de la guitarra a través de conciertos de Tiny Desk. Con el tiempo, la formación se estabilizó con Hartzman a la voz y guitarra, MJ Lenderman a la guitarra, Xandy Chelmis al lap steel, Alan Miller a la batería y Ethan Baechtold al bajo. El salto grande llegó con Rat Saw God (2023), el disco que puso a la banda en el radar de la crítica internacional, y se confirmó con Bleeds (2025), su sexto álbum, recibido como uno de los mejores discos de rock alternativo del año por medios como Pitchfork o The Guardian.

Esa consolidación es precisamente lo que da sentido al gesto de Townies. “Townies” no es una canción cualquiera dentro de Bleeds: es una de las piezas que más se citó en las listas de fin de año, y el hecho de que una banda de circuito independiente como Townies decidiera responderle con su propio tema (y que hayan tardado casi un año en hacerlo bien) dice mucho sobre el alcance que ha tenido la canción de Hartzman fuera del propio universo de Wednesday. De hecho, 2026 está siendo un año activo para la cantante fuera de su banda: hace unos meses colaboró junto a su compañero Xandy Chelmis en el nuevo single de Weezer, “We Might As Well Be Strangers”.

Quien quiera revisar de dónde viene todo esto puede acudir a nuestra reseña de Bleeds, el disco que contiene “Townies”, o repasar la evolución de la banda desde Twin Plagues, su segundo álbum.

▶ “Wednesday” — Townies | 12 de agosto de 2026 | Brain Synthesizer

¿Conocías a Townies antes de este cruce de nombres con Wednesday? ¿Y tú, te sabes alguna otra pareja de canciones que se citen mutuamente así?

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