Triángulo de Amor Bizarro convierten un recuerdo de infancia en dinamita emocional con “Pat a trenca”

Con Triángulo de Amor Bizarro, nunca sabes si te van a llevar a un ritual oscuro o a un estallido de furia contenida, pero siempre sabes que van a ir a por todas. Tras el hechizo sombrío de Sacrificio, la banda gallega vuelve a tensar la cuerda con “Pat a trenca”, un segundo adelanto que funciona como ajuste de cuentas emocional y como una de sus composiciones más narrativas hasta la fecha. La canción parte de un episodio real de infancia: un profesor autoritario, un grupo de niños hartos de la humillación y un gesto colectivo que convierte la rabia en una pequeña revolución doméstica. TAB lo cuentan sin épica impostada, con la crudeza de quien mira atrás y reconoce que algunas heridas siguen ardiendo.

“Pat a trenca” avanza con una contención engañosa: guitarras secas, tensión acumulada y unos violines que elevan la historia desde la macarrada hasta lo poético. Todo está medido para que el golpe llegue cuando tiene que llegar, y lo hace en un estribillo que se abre en canal mientras Rodrigo e Isa repiten “no vamos a olvidar”. Ese estallido grunge funciona como liberación física, como si por fin se dijera en voz alta aquello que llevaba años enquistado. La canción también deja espacio para la duda incómoda, cuando Rodrigo canta “si la venganza no sirve de nada, ¿por qué me gusta hacer caer sus estanterías?”, una reflexión tan humana como feroz sobre el placer culpable de devolver el golpe.

Con este lanzamiento llega además una noticia mayor: ya está disponible el pre-order de Mi Catedral, el nuevo disco que Triángulo de Amor Bizarro publicarán el próximo 15 de mayo a través de Sonido Muchacho. Si “Pat a trenca” marca el tono, podemos esperar un álbum que vuelve a poner patas arriba el indie español desde la visceralidad, la memoria y el ruido bien dirigido.

Triángulo de Amor Bizarro, la revolución ruidista que nunca dejó de mutar

Desde su debut homónimo en 2007, Triángulo de Amor Bizarro se han consolidado como una de las bandas más influyentes del indie español. Con discos como Año Santo, Victoria Mística, Salve Discordia o Triángulo de Amor Bizarro, han construido un universo propio donde conviven el ruido abrasivo, la crítica social, la espiritualidad torcida y un instinto melódico que siempre aparece entre las grietas. Su trayectoria está marcada por una evolución constante, sin miedo a romper expectativas ni a explorar nuevos territorios sonoros. Cada álbum ha reforzado su estatus como grupo de culto y referente generacional, y la llegada de Mi Catedral promete ampliar aún más una discografía que ya es esencial para entender la música alternativa en España.

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