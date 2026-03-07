Triángulo de Amor Bizarro invocan poder y misterio en “Sacrificio”, un regreso noise pop que brilla como un conjuro lunar

El nuevo single de Triángulo de Amor Bizarro, “Sacrificio”, abre una etapa que los devuelve a un territorio donde el ruido es emoción y la emoción es materia física. La nueva canción de la banda se mueve entre el noise pop y el post‑rock, con guitarras en trémolo que envuelven todo en una niebla densa y luminosa. La melodía aparece y desaparece como si estuviera escondida dentro del propio muro de sonido, un recurso muy propio del grupo gallego, que vuelve a demostrar su capacidad para convertir el volumen en un lenguaje emocional propio. En este nuevo ciclo, TAB se alejan de lo ochentero para abrazar una estética más noventera, más áspera y más expansiva.

El imaginario gallego vuelve a ser el eje del tema, pero no desde el costumbrismo, sino desde la mitología y la ambivalencia. Las meigas aparecen como “hermanas de la oscuridad”, figuras que habitan ese espacio donde la razón no termina de imponerse. La canción funciona como un conjuro pop que convoca fuerzas antiguas dentro de un contexto contemporáneo, con imágenes tan potentes como ese “estanque de plata” que refleja y deforma, metáfora perfecta para una pieza que brilla y se desdibuja al mismo tiempo. TAB no romantizan la oscuridad: la habitan, la moldean y la hacen brillar. Cuando Isa canta “Voy a hacer lo que pueda, pero nada más”, la frase se convierte en un acto de honestidad radical, un recordatorio de que incluso dentro de una catedral de distorsión hay espacio para la vulnerabilidad.

“Sacrificio” es, en esencia, un pacto emocional con el mundo: aceptar que la felicidad es fugaz, que la claridad nunca es total y que, aun así, seguimos avanzando entre tinieblas. TAB firman un regreso que no busca complacer, sino reafirmar su identidad: ruido, misterio, Galicia como territorio emocional y una sensibilidad que convierte cada canción en un pequeño ritual.

Triángulo de Amor Bizarro, dos décadas de ruido, misticismo y una identidad imposible de imitar

Desde su debut homónimo en 2007, Triángulo de Amor Bizarro se han consolidado como una de las bandas más influyentes del indie español. Con discos como Año Santo, Victoria Mística o Salve Discordia, han construido un universo donde conviven el noise rock, el post‑punk, la mitología gallega y una intensidad emocional que los ha convertido en referencia absoluta. Su álbum Triángulo de Amor Bizarro (2020) ganó el Premio Ruido y múltiples reconocimientos, reafirmando su capacidad para reinventarse sin perder esencia. A lo largo de su trayectoria, han mantenido una coherencia artística férrea: guitarras abrasivas, letras que oscilan entre lo místico y lo cotidiano, y una presencia escénica que los sitúa como una de las propuestas más poderosas del panorama nacional. “Sacrificio” es un nuevo capítulo en una historia marcada por la valentía creativa y la fidelidad a un lenguaje propio.

