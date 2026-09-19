Troye Sivan ha publicado “Party”, segundo adelanto de She’s the Best, su cuarto disco, y lo hace sampleando nada menos que “Music”, el clásico del año 2000 de Madonna.

Una noche que no empieza ni termina en ningún sitio

“Party” busca recrear la sensación cíclica de una noche de fiesta que salta de un sitio a otro sin un principio o un final claros, algo que Sivan achaca en parte a los bush doofs, las fiestas al aire libre que vivió de adolescente en Melbourne. Sobre el porqué de la repetición hipnótica que domina la canción, el propio artista lo ha explicado así: «la repetición se vuelve casi hipnótica, y quería jugar con la estructura de esa manera», ha declarado, apuntando a la diferencia entre escuchar música de baile en un altavoz de portátil y vivirla realmente en una pista. El sample de “Music”, de Madonna, aparece de forma reconocible en la sección más “acid rock” del tema original, con la propia Madonna y su productor histórico Mirwais acreditados en los créditos de la nueva canción. La producción corre a cargo de Tyde Levi (hermano de Sivan), Rob Feher, Kaelyn Behr y el propio artista, con el resto del equipo de composición completado por Leland, Elvira Anderfjärd, Tove Burman y Luka Kloser. No es la primera vez que un artista recurre al catálogo de Madonna en busca de inspiración: Dannii Minogue sampleó “Into the Groove” en 2003, y otros nombres del pop actual han seguido esa misma estela en los últimos años, aunque pocos con la fidelidad casi literal con la que “Party” recupera el estribillo de “Music”.

Un vídeo con castillo, espadas e Ian McKellen

El single llega acompañado de un vídeo dirigido por Gordon von Steiner, colaborador habitual de Sivan que ya había firmado clips como “Rush”, “Got Me Started” o “One of Your Girls”. Rodado en un castillo en Berkeley, Inglaterra, el vídeo convierte a Sivan en un caballero medieval que se abre paso entre duelos de espada y una fiesta desatada, con permanente coreografía de por medio. Sir Ian McKellen, que trabajó con Sivan en una producción de “Esperando a Godot” cuando el cantante tenía apenas catorce años, presta su voz para una narración introductoria en clave de personaje, un guiño a esa vieja colaboración que añade cierto peso dramático a todo el conjunto. Von Steiner y Sivan ya sumaron una nominación al Grammy a mejor vídeo musical por “Rush”, lo que confirma hasta qué punto esta colaboración se ha convertido en una de las señas de identidad visuales del artista en esta etapa de su carrera.

“She’s the Best” toma forma

“Party” es el segundo tema que Sivan comparte de She’s the Best, tras el single homónimo que abrió la campaña en agosto con un vídeo protagonizado por Nicole Kidman y varias estrellas drag, y con la participación de Charli xcx. El disco, su cuarto álbum de estudio, sale el 9 de octubre vía Interscope Records y EMI Australia. Sobre el conjunto del disco, Sivan lo ha descrito como un viaje entre dos caras: una más fiestera y de alto voltaje, como la que representa “Party”, y otra más introspectiva, cercana al interior de su propia cabeza. Es, además, la muestra más clara hasta ahora de que Sivan quiere que esta nueva era suene distinta a todo lo anterior: ni el pop más contenido de sus inicios ni la sensualidad más directa de discos como Bloom, sino algo más cercano a la pista de baile en su forma más pura, con guiños explícitos a la historia del género.

Troye Sivan, de YouTuber a estrella pop

Troye Sivan, nacido en Sudáfrica y criado en Australia, empezó como uno de los youtubers más seguidos de su generación antes de dar el salto a la música con el EP TRXYE (2014) y su debut, Blue Neighbourhood (2015), un disco que ya convertía su identidad queer en el centro de sus canciones. Tras Bloom (2018) y el EP In a Dream (2020), Something to Give Each Other (2023) lo consolidó como una de las voces más celebradas del pop actual, con “Rush” como himno de una etapa vivida, en sus propias palabras, desde la libertad y la conexión con la comunidad. She’s the Best llega ahora como la continuación lógica de ese momento, con Sivan de nuevo dispuesto a llevar la fiesta hasta sus últimas consecuencias, esta vez con un guiño directo a una de las grandes reinas de la pista de baile, en un movimiento que solo alguien con la trayectoria y la confianza de Sivan podría permitirse sin que suene a homenaje forzado.

¿Qué te parece este giro de Troye Sivan hacia el sample y la pista de baile más desatada, frente al costado más introspectivo que promete el resto de “She’s the Best”?

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